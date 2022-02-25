‘Küçük Picasso’, Türkiye’deki ilk sergisini açtı

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‘Küçük Picasso’ olarak tanınan 9 yaşındaki Mikail Akar’ın 19’uncu sergisi İstanbul’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Swissotel Bosphorus’taki sergi özellikle çocuklu ailelerden yoğun ilgi gördü. Geceye katılanlar Akar ile bol bol fotoğraf çektirip, sohbet etti. Türkiye’deki ilk sergisini İstanbul’da açan küçük ressam, bugün ve bundaki sonraki sergilerinde giyim sponsoru olan B&G Storeun Yönetim Kurulu Başkanı Seyidullah Nebati, Swissotel Bosphorus’un Genel Müdürü Uğur Talayhan, oyuncu Wilma Elles, Nursel Köse gibi sanat ve iş dünyasından isimler de yalnız bırakmadı. İstanbul’da sergilenen eserlerin fiyatlarının 6 bin 500 ila 23 bin 500 euro arasında olduğu öğrenildi.





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‘İSTANBUL’DA SERGİ AÇTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Sergi açılışından sonra heyecanını anlatan Akar, “İstanbul’da sergi açtığım için çok mutluyum. Bundan sonra New York, Zürih ve Roma’da da sergi açacağız. Kendimi daha çok geliştirmek ve resim yapmak istiyorum. Bu alanda daha da iyi olmak istiyorum. İstanbul’daki sergi bambaşka oldu, burada olduğum için çok mutluyum” dedi. Gecede, oyuncu Wilma Elles’e Mikail Akar’a desteklerinden dolayı plaket verildi. Elles, Mikail’in hem Türkiye’nin hem de Almanya’nın gururu olduğunu söyledi. Elles, “Mikail’i tüm dünya tanıyacak, ondan eminim. Onu tebrik ediyorum, muhteşem” diye konuştu.

‘SERGİYE 8 AYDIR HAZIRLANIYORUZ’

Akar’ın Türkiye’deki iletişim ve organizasyon işlerini yapan Filika Medya Kurucusu Dilek Çakır da, “Mikail Akar’ın ailesi ile 8 aydır İstanbul’daki 19’uncu sergisine hazırlanıyoruz. Mikail’in başta çocuklar olmak üzere Türkiye’de çok seveni var. Türk olduğu ve dünya genelinde bize bu gururu yaşattığı için ayrıca sevgi duyuyorlar. Mikail yakın zamanda epilepsi konulu ‘Hayata Tutun’ isimli sosyal sorumluluk filminde bizlere gönüllü olarak destek verdi. Epilepsi hastalarının yanında oldu. İlerleyen zamanda yine Türkiye’ye gelip sevenleriyle buluşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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BİR TUVAL VE PARMAK BOYALARLA BAŞLADI

Erzurumlu Kerem ve Elvan Akar, oğulları Mikail’e dördüncü yaş gününde hediye olarak küçük bir tuval ve parmak boyalar aldı. Mikail o gün ilk resmini pastasının mumlarını üfledikten sonra yaptı. Baba Kerem Akar akşam eve geldiğinde karşılaştığı resmi eşinin yaptığını sandı. Gerçeği duyduğunda oğlunun yeteneğine inanamadı. Sosyal medyada oğlunun ilk eserini paylaştı. Alman medyası Mikail’in çalışmalarına büyük ilgi gösterdi. Resimleri sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesi oluşturan Mikail, sadece 5 yaşındayken Avrupa’da ilk sergisini açtı. Mikail, oyuncaklardan daha çok sanatsal mağaza ve eşyalara ilgi duyuyor. Zaman zaman epilepsi hastalığı, kanser hastaları ve sokakta yaşayanlar için gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Yaşına rağmen dikkat çekici işlere imza atan 3’üncü sınıf öğrencisi Mikail’in eserleri 12 bin ila 30 bin euro arasında alıcı buluyor. Yaptığı resimleri Almanya’nın yanı sıra New York, Hollanda ve Dubai’de sergiledi. İstanbul’daki sergi 26 Şubat’a kadar ücretsiz gezilebilecek.