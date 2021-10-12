Küçük Julia nerede!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor Uzmanlar uyardı, dikkat edinİnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor! Uzmanlar uyardı, dikkat edin#Çakma
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
G.Saray stadının yeni ismi açıklandı İnanılmaz rakam...G.Saray stadının yeni ismi açıklandı! İnanılmaz rakam...#Galatasaray
Erdoğandan Afganistandan göç açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Girit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mıGirit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mı?#Deprem
Soğuk hava dalgası geliyor 6 derece soğuyacakSoğuk hava dalgası geliyor! 6 derece soğuyacak#Meteoroloji
Misli.comdan basketbola dev destek TBF ile iş birliği anlaşması imzalandıMisli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı#Misli.Com
Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldiUzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi#Uzay
5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı!#Kripto Para
Dev tanker saatli bombaya dönüştü... 360 metre... Her an infilak edebilirDev tanker saatli bombaya dönüştü... 360 metre... Her an infilak edebilir! #YEMEN
Avrupa ve Çinle birlikte birçok ülkede görülüyor... Krizde korkutan tahmin Yeni sorun yoldaAvrupa ve Çin'le birlikte birçok ülkede görülüyor... Krizde korkutan tahmin! Yeni sorun yolda#Uluslararası Enerji Ajansı
Ottur zararı yoktur demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike'Ottur zararı yoktur' demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike! #Bitkisel Çaylar
Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı Yandım, izler hâlâ duruyor...Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı? 'Yandım, izler hâlâ duruyor...'#Epilasyon
Yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gittiYeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti#Cardi B
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
HABERLERAvrupa Haberleri

Küçük Julia nerede!

#Almanya#Kayıp#Julia
Küçük Julia nerede

Almanya, Çek sınırındaki ormanlık alanda ailesiyle yaptığı gezi sırasında kaybolan 8 yaşındaki Julia’yı arıyor. Polis Sözcüsü Josef Weindl, her saat başı Julia’nın bulunma şansının azaldığını söyledi.

Haberin Devamı

WEINDL, bu yaştaki bir çocuğun aç ve susuz uzun süre dayanamayacağını ifade ederken, geceleri de ormanlık alanda sıcaklığın aşırı derecede düştüğü ve donma tehlikesi bulunduğunu ifade etti. Aramaya polis köpekleri de dahil edildi. Julia’nın ailesiyle gezerken kaybolduğu ve bir mağaraya girmiş olabileceği tahmin ediliyor. Şu ana kadar Julia’dan en ufak bir ize rastlanmadı.

ANNE BABA YANLARINDA YOKTU
Julia, pazar günü öğleden sonra 6 yaşındaki erkek kardeşi ve 9 yaşındaki kuzeniyle birlikte ormanlık alanda oynarken kayboldu. O sırada anne ve babanın çocukların yanlarında olmadığı belirtildi. Arama çalışmalarına polisin yanı sıra ormancılar ve itfaiye de katıldı. Çek güvenlik görevlilerin de arama çalışmalarına destek verdiği kaydedildi. Polis bölgede yaşayan ve ormanlık alanı iyi tanıyan bölge sakinlerinin de arama çalışmalarına katılması çağrısında bulundu.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Kayıp#Julia