Küçük Julia nerede!

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WEINDL, bu yaştaki bir çocuğun aç ve susuz uzun süre dayanamayacağını ifade ederken, geceleri de ormanlık alanda sıcaklığın aşırı derecede düştüğü ve donma tehlikesi bulunduğunu ifade etti. Aramaya polis köpekleri de dahil edildi. Julia’nın ailesiyle gezerken kaybolduğu ve bir mağaraya girmiş olabileceği tahmin ediliyor. Şu ana kadar Julia’dan en ufak bir ize rastlanmadı.

ANNE BABA YANLARINDA YOKTU

Julia, pazar günü öğleden sonra 6 yaşındaki erkek kardeşi ve 9 yaşındaki kuzeniyle birlikte ormanlık alanda oynarken kayboldu. O sırada anne ve babanın çocukların yanlarında olmadığı belirtildi. Arama çalışmalarına polisin yanı sıra ormancılar ve itfaiye de katıldı. Çek güvenlik görevlilerin de arama çalışmalarına destek verdiği kaydedildi. Polis bölgede yaşayan ve ormanlık alanı iyi tanıyan bölge sakinlerinin de arama çalışmalarına katılması çağrısında bulundu.