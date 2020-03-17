Küçük iş yerleri fazla dayanamaz

ALMANYA Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, restoranlar gibi hizmet sektöründeki iş yerlerinin en fazla 4-6 hafta kendi imkânlarıyla dayanabileceğini söyledi. DLF radyosuna değerlendirmelerde bulunan Fratzscher, şunları söyledi: “Daha ne kadar durumun kötüleşeceğini bilmiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Çünkü böyle bir şey daha önce yaşamadık. Çok sayıda işyeri bir gelir elde etmeden en fazla 4 veya 6 hafta dayanabilir. Çünkü maaşlar ve kiralar ödenecek. Burada en kritik faktör zaman. Ne kadar uzun sürerse, iflaslar o kadar artar. O zaman krediler de fayda etmez. Eğer küçük bir iş yeriyse, paraya ihtiyacı var, krediye değil. Krediyi bir gün geri ödemek zorunda. Krediyle etkili bir yardım küçük ve orta ölçekli iş yerleri için zor. Krediler büyük iş yerleri için daha etkili olur.”