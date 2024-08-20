Küçük Ada, son yolculuğuna uğurlandı!

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 12:04
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Londra’nın Bexleyheath semtinde, 3 Ağustos günü bir otobüsün çarpması sonucu yaralanan ve kazadan iki gün sonra hayatını kaybeden Türkiye kökenli 9 yaşındaki Ada Bıçakçı toprağa verildi.
ADA için T.C. Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve KKTC
Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ateşeliği başsağlığı mesajı yayımladı. Ada Bıçakçı
’nın cenaze töreni, dün 11.30’da Paul’s Garden’da düzenlendi. Cenaze, törenin ardından GreenAcres Kemnal Park Mezarlığı’nda defnedildi. Mezarlıkta düzenlenen ‘açık mikrofon’da taziye ziyaretçileri Ada’ya saygılarını sundu ve Ada’yla ilgili hatıralarını paylaştılar. Çok kültürlü cenaze töreninde mezar başındaki dualardan sonra, salonda çift dilli bir anma töreni gerçekleştirildi. Ada’nın baş öğretmeni Rachael Flaherty ve arkadaşları konuştuktan sonra, katılımcılar toplu olarak Ada’nın sevdiği ‘Power in Me’ (İçimdeki güç) şarkısını seslendirdi. Son olarak Ada’nın mayısta yazdığı şiir dinletildi.
ADA, YARDIM İÇİN SAÇINI KESMİŞTİ
Duygusal anma töreninde Ada’nın babası Bora Bıçakçı sözü alarak, “Ada’yı büyük işler yaparak onurlandıracağız” dedi ve Ada’nın hikâyesinde rol alan kişilere teşekkür etti. Ada’nın ebeveynleri Bora ve Nevgül Bıçakçı, acil servis ve hastane çalışanları yararına bir bağış kampanyası başlattı ve bu kurumlara destek olmak amacıyla GoFundMe bağış sitesi üzerinden 2 bin 500 Sterlin hedefiyle kampanya sayfası açtı. Kampanyada 19 Temmuz akşamı 13 bin İngiliz Sterlin’inden fazla bağış toplanmıştı. Bağış kampanyasının sayfasında Ada’nın iki ay önce yardım kuruluşları için kendi saçını kestiği bilgisine de yer verildi. Ailesi ayrıca Ada’nın organlarının altı kişiye hayat verdiğini kaydederek, “Ada bir idi, altı oldu” ifadelerini kullandı. Ada’nın organlarının 6 kişiye hayat vermesi, cenaze töreninde de alkışlarla karşılandı. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Organ ve Doku Bağışlama ve Nakil Direktörü Anthony Clarkson, aileye gönderdiği mektupta, derin bir üzüntü içinde oldukları bu dönemde, organlarının “gelecek için umut” sağladığını belirterek teşekkür etti.
ÇOCUKLARA ÖLÜM NASIL ANLATILIR?
Katılımcılar arasında KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Deniz Özalp, İngiltere Türk Dili ve Kültürü Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcan, Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu Başkanı Ulaş Tözün de yer aldı. Ada, Dr. Rauf Denktaş Türk Okulu’nun da öğrencisiydi. Ülke dışında olan Okul Müdürü Meryem Biricik ve Yönetim Kurulu, okuldaki diğer aile ve öğrencilere destek olmak için “çocuklara ölümün nasıl anlatılabileceği” üzerine pedagojik bilgiler sağladı. Türk ve İngiliz vatandaşı Ada Bıçakçı, otobüs çarptığı sırada beş yaşındaki erkek kardeşi ve bir aile üyesiyle birlikteydi. Ada’nın kardeşi de kazada hafif yaralanarak önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ada ise yaşam mücadelesini 2 gün sonra kaybetti. Kazaya neden olan otobüsün sürücüsü, tehlikeli araç kullanma ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanarak ciddi yaralamaya neden olma şüphesiyle tutuklandı ancak daha fazla soruşturma için kasım başına kadar serbest bırakıldı.