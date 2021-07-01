KUBİ’den ırkçlığa karşı kampanya!

KUBİ’nin eğitim çalışmalarına Frankfurt ve Rhein Main bölgesindeki göçmen dernekleri ve kuruluşlarının temsilcileri katılabilecek. Demokrasi konusunda bir dizi eğitim kursu içeren çalışmayı tamamlayanlara sertifika verilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar daha sonra kendi derneklerinde eğitim kursları sunabilecek ve böylece demokratik değerlerin aktarılmasına ve pekiştirilmesine aktif olarak katkıda bulunabilecekler. MOND PROJESİ

Eğitim çalışması, KUBİ’nin, demokrasiyi desteklemek, katılımı güçlendirmek, ırkçılığa, antisemitizme, İslamofobi ve ayrımcılığa karşı iş birliği içinde etkili olmak hedefiyle başlattığı Mond projesinin faaliyetlerinden biri. Mond projesi, Hessen hükümetine bağlı Aşırılığa Karşı Bilgi ve Yetki Merkezi’nin (HKE) ‘Hessen, Demokrasi için, Aşırılığa karşı Aktif’ programının desteğiyle çalışıyor. Aynı zamanda da Frankfurt Belediyesi’nin ‘Irkçılık ve aşırı sağla mücadele için eylem planı’nın bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Projeye siyaset, bilim, kültür ve toplumdan uzmanlardan oluşan bir danışma kurulu eşlik ediyor.

ÜNİVERSİTE DESTEKLİ EĞİTİM

Eğitim programı, dokuz aylık bir süre boyunca 18 atölye çalışmasından oluşuyor. Sertifikaların verilmesi ise Mart 2022 olarak planlandı. Programın odak noktasını demokrasi, katılım, siyasi eğitim, entegrasyon ve ayrımcılık gibi konular oluşturuyor. Ayrıca, ‘Dernekler için mali kaynak’, ‘Proje yönetimi’, ‘Halkla İlişkiler’ ve ‘Dernekler Kanunu’ gibi kuruluşlar için önemli, pratik konuları da içeriyor. Frankfurt Goethe Üniversitesi ve Oldenburg Carl von Ossietzky Üniversitesi, projeyi eğitim kursları ve sertifikalarla destek veriyor. MOND projesinin danışma kurulu üyesi de olan Goethe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Görevlisi, Prof. Dr. Merle Hummrich, “Tamamlanan demokrasi aktörleri eğitimi ile katılımcılar kendi ortamlarında demokrasiyi güçlendirebilirler. Bilgi aktarılır, eylem seçenekleri geliştirilir ve demokrasi sorunlarının ele alınması teşvik edilir” diye düşüncesini aktardı. 14 GÖÇMEN KURULUŞU

Halihazırda toplam 14 göçmen kuruluşu eğitim çalışmalarında yer alıyor. Göçmen dernekleri ve kuruluşları, eğitim faaliyetinden bağımsız olarak çeşitli eğitim kurslarına ve ağ oluşturma faaliyetlerine katılabilecek. Gönüllüler eğitimi mesleki bir nitelik olarak kabul edildiğinden, katılımcılar bireysel çalışmalarında da bundan faydalanabilecek. KUBİ Genel Müdürü Arif Arslaner, özellikle Almanya’da gelişen ırkçılığa, antisemitizme ve İslamofobiye karşı göçmen derneklerinin bir arada dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini belirterek “Bilgiyi paylaşmaları kendilerini güçlendirmeleri ve ırkçılığa karşı mücadele konusunda donanımlı olmaları ve ırkçılık karşısında nereye müracaat edileceğini nasıl hızlı, etkili kamuoyu oluşturabilmek gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bu çalışmayı KUBİ’nin başlatması bir tesadüf değildir. Biz KUBİ olarak gerekli ağları gerekli kurumlarla ve bir araya getirmek hedefindeyiz. Bu vesileyle çalışmalarımıza katılan ve katılmak isteyen herkesi selamlıyorum” dedi. ‘BÜYÜYEN BİR BAĞ OLUŞTURUYORUZ’

KUBI Genel Müdürü Anna Latsch da “Düzenli katılımcılara ek olarak, yaz partisi gibi kültürel etkinliklere davet ettiğimiz diğer birçok organizasyonla da iletişim halindeyiz. Bu şekilde büyüyen bir ağ oluşturuyoruz. Yakın gelecekte ırkçılığa karşı bir kampanya da başlatacağız. Katılımcıları önemseyen bir program. Yani katılımcılar en baştan itibaren ihtiyaç ve önerileriyle programa şekil verebiliyor” diyerek Mond projesini özetledi. Yalnızca Frankfurt’ta 300 kadar göçmen kuruluşu olduğu tahmin ediliyor. Birçok insan için temas noktası oluşturan bu kuruluşlar, sosyal kaynaşmaya büyük katkıda bulunuyorlar. Latsch, MOND projesinin amacının bu kuruluşları bir araya getirerek büyük bir ağ oluşturmak ve demokratik değerlerlin aktarılıp güçlendirilmesi için mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak olduğunu vurguladı.