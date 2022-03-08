Kubicki: ‘Koronayla değil mültecilerle ilgilenelim’

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HÜKÜMETİN küçük ortağı FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, gelen mültecilerin Almanya geneline dağıtılabilmesi için federal ve eyaletlerin acilen bir araya gelerek görüşmesi gerektiğini söyledi. Kubicki, “Berlin Başbakanı Franziska Giffey’in Ukrayna’dan gelen mülteci akınına karşı yaptığı yardım çağrısını görmezden gelemeyiz” dedi. Aynı zamanda Federal Meclis Başkan Yardımcısı olan Kubicki, azalan koronavirüs salgını nedeniyle en geç 20 Mart’tan sonra yapılacak Başbakanlar Konferansı’na artık ihtiyaç duyulmadığını, artık yeni ortaya çıkan bu insani acil durumla başa çıkmak için toplantı yapılması gerektiğini kaydetti. Kubicki, toplantıda koordinasyonun nasıl yapılacağının ele alınacağını ifade etti.

GERÇEK SAYI DAHA YÜKSEK

BM mülteci örgütü UNHCR’nin rakamlarına göre, Rus saldırısının başlamasından bu yana yaklaşık iki hafta içinde 1.7 milyon kişi Ukrayna’yı terk etmek zorunda kaldı. Federal İçişleri Bakanlığı ise Almanya’ya yaklaşık 50 bin mültecinin girdiğini belirtti. Ancak bunlar resmi rakamlar. Sınır kontrolü olmadığı için gerçek sayının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, mültecilerin bakımında şehir belediyeleri ile yerel yönetimlerin uzun vadede desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Birçok belediyenin altyapı ve kabul tesisleri oluşturma sürecinde olduğu ifade edildi. Bas, belediyelerin uzun vadede yalnız bırakılmamalarının onlar için önemli olduğunu söyledi.

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‘KAYIT ALTINA ALINMALI’

Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stephan Kramer ise Ukrayna’dan gelen tüm mültecilerin kayıt altına alınması çağrısında bulundu. Kramer, Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, mültecilerin savaş bölgesinden ülkeye girerken düzenli sınır kontrollerinin olmadığını söyledi. Mültecilere yardım edilirken ‘vatandaşların’ güvenliğinin gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Kramer, ancak tehlikenin mültecilerden değil muhtemelen onların arasına karışacak terör örgütleri veya organize suçlardan kaynaklanacağını kaydetti.