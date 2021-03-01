Kuaförlere hücüm!

PANDEMİ kısıtlamaları nedeniyle kapalı olan iş yerlerinin tekrar açılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Kubi Kuaför’ün deneyimli ustası Ercan Yanık “Çok şükür açıldık, randevu defteri doldu, hem bizler hem de müşterilerimiz çok sevinçliyiz. Umarım tekrar kapanmayız” dedi ‘BAKIM YAPTIRMAK ŞART’

Sabah saatlerinde dükkânın önünde sabırla sırasını bekleyen Özgür Can isimli müşteri ise “Bakım yaptırmak şart. Münih dışından geliyorum. Gilchink’te dövmeci dükkânım var, ama açılma sırası henüz bize gelmedi, haber bekliyoruz” dedi. Aynı cadde üzerindeki güzellik stüdyosunda da yoğun doluluk yaşandı. Sabah saatlerinde dükkânın önüne gelen vatandaşlar, soğuk havaya aldırmadan sırasını bekledi.



ÇİÇEKÇİLER DE SEVİNÇLİ

Aynı zamanda çiçekçi dükkânları da bugün kapılarını açtı. Goethestrasse üzerinde uzun yıllar çiçekçilik yapan Ahmet Elbaşı, “Kapalı olduğumuz zaman sipariş üzeri satış yaptık, ama işler yarı yarıya düştü” diyerek şikâyetini dile getirdi. “43 yıldır bu mesleğin içindeyim, böyle kriz görmedim” diye konuşan Elbaşı, “Düğünler nişanlar bıçak gibi kesildi. Bu bölge otel ve büro dolu ama hepsi kapalı, caddelerde insan yok. Haliyle de iş yok, umarım herkes için düzelme olur” dedi.