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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 21.06.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Ku Klux Klan elbiseli neonazi ateş açtı: Yeşillerli siyasetçi yaralandı

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Ku Klux Klan elbiseli neonazi ateş açtı: Yeşillerli siyasetçi yaralandı

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Seehausen kentinde ABD’li ırkçı grup olan Ku-Klux- Klan elbisesi giyen bir neonazi çevre aktivistlerinin üzerine havalı tüfekle ateş açtı. Havalı tüfekle açılan ateşte Yeşillerli siyasetçi Zoltán Schaefer ile 12 yaşındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı.

YEŞİLLERLİ siyasetçinin A14 otoyolunun genişletilmesini protesto eden grup içinde olduğu belirtildi. Zanlı olay yerinden bir arabayla kaçmayı başardı. Polis, saldırının görüntülerinin ise saldırganının işbirlikçisi tarafından kaydedilerek internette yayınlandığını belirtti. Polisten yapılan açıklamada hafta sonu gerçekleşen olay sonrası geniş çaplı arama yapıldığı ve polis helikopterinin de çevrede tarama yaptığı kaydedildi. Saldırıyı ucuz atlatan Zoltán Schaefer, saldırganın koyu renkli Passat’a bindiğini ve aracı başka birisinin kullandığını söyledi. Saldırı Seehausen garı yakınlarında gerçekleşti. Polis olay hakkında bilgisi olanların 03931/682 0 numaralı telefona başvurmasını istedi.

 

 

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