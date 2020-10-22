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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 22.10.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

KRV’de okullar açılıyor... Derste maske zorunlu

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KRV’de okullar açılıyor... Derste maske zorunlu
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde okullar pazartesi günü yeniden açılıyor. İki haftalık sonbahar tatilinin ardından yaklaşık 2.5 milyon öğrenci ders başı yapacak. Eğitim Bakanlığı, eyalette artan vaka sayıları nedeniyle 5. ve üstü sınıflardaki öğrencilerin maske takarak dersleri takip etmelerini zorunlu kıldı.

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada sınıflardaki maske takma zorunluluğunun 22 Aralık’a kadar süreceği belirtilirken, “Eğitimin aksamadan istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için bu karar alındı” denildi. Bakanlık, sınıflardaki havalandırma sistemlerinin yenilenmesi için de ilk etapta 50 milyon euro bütçe ayırdı. KRV Eyalet Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer (FDP), şimdiye kadar öğrencilerin yüzde 98’inin dersleri takip etiğini kaydetti. Okul yöneticilerinin disiplinli tutumlarını da öven Gebauer, eğitimle bağlantılı herkesin sorumluluk bilinci içinde davranması uyarısında bulundu. Bakan, öğretmenlere sınıfların her 20 dakikada bir havalandırmaları çağrısı yaptı.

KRV’de okullar açılıyor... Derste maske zorunlu

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