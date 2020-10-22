KRV’de okullar açılıyor... Derste maske zorunlu

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada sınıflardaki maske takma zorunluluğunun 22 Aralık’a kadar süreceği belirtilirken, “Eğitimin aksamadan istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için bu karar alındı” denildi. Bakanlık, sınıflardaki havalandırma sistemlerinin yenilenmesi için de ilk etapta 50 milyon euro bütçe ayırdı. KRV Eyalet Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer (FDP), şimdiye kadar öğrencilerin yüzde 98’inin dersleri takip etiğini kaydetti. Okul yöneticilerinin disiplinli tutumlarını da öven Gebauer, eğitimle bağlantılı herkesin sorumluluk bilinci içinde davranması uyarısında bulundu. Bakan, öğretmenlere sınıfların her 20 dakikada bir havalandırmaları çağrısı yaptı.