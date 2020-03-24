KRV’de korona cezaları can yakıyor

ALMANYA’da alınan kararlara muhalefet edenlere yönelik genel bir yaptırım yok. Birçok eyalette alınan kurallara karşı gelenler sadece uyarılıyor. Herhangi bir cezai işlem uygulanmıyor. Nüfusun en yoğun olduğu ve koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) alınan tedbirlere uymayanlara ağır para cezası veriliyor. Restoran ve nargile kafeleri açık tutanlara 4 bin Euro’ya kadar para cezası kesiliyor. Diskotek, bar ve fitnes salonlarını müşterilerine ve üyelerine açanlara kesilen para cezası 5 bin Euro.

Parklarda, sokaklarda veya kapalı alanlarda iki kişiden fazla bir araya gelenlere veya 1.5 metre mesafeyi korumayanlara verilen para cezası ise 200 Euro. Hastane veya yaşlılar yurdu ile bakım yurdunu ziyaret etmeye çalışanlara da 200 Euro para cezası kesiliyor. KRV Eyalet Başbakanı Armin Laschet, kararların eksiksiz uygulanması konusunda taviz vermeyeceklerini söylerken, “Koronavirüs ile mücadeleye muhalefet edenlere sıfır tolerans göstereceğiz” dedi.