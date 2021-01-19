KRV’de karantina ihlal cezaları 3 milyon euroyu aştı

Son bir aylık koronavirüs ile mücadele çerçevesinde uygulanan kısıtlamalara ve getirilen kurallara muhalefet edenlere en çok para cezası 815 bin euro ile Aachen kentinde kesildi. Alman medyasında yer alan habere Aachen’ı 605 bin euro ile Essen kenti izlerken, en yüksek para cezası kesilen şehir sıralamasında 510 bin euro ile Düsseldorf üçüncü, 277 bin euro ile Bielefeld dördüncü sırada yer aldı. Para cezalarının miktarı eyaletlere göre farklılık gösterirken, koroavirüs kurallarını en çok ihlal eden kentlerin başında 3 bin 500 kişiyle Essen birinci, 2 bin 900 kişiyle Düsseldorf ikinci sırada yer aldı. Toplanan paraların belediyelerin kasasına gireceği ifade edildi.