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KRV’de başbakanlık yarışında başa baş mücadele!

#CDU SPD#Kuzey Ren Vestfalya#AVRUPADAN HABERLER
KRV’de başbakanlık yarışında başa baş mücadele

Kuzey Ren-Vestfalya eyalet seçimlerine altı hafta kala, CDU ve SPD arasında kıyasıya yarış devam ediyor. Anketler, her iki tarafın da yüzde 30’la başa baş seyrettiğini işaret ediyor.

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ALMANYA’nın nüfus olarak en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde seçimler yaklaştıkca, iki büyük parti arasındaki seçim yarışı da iyice kızışıyor. Son yapılan anketler, bu eyalette iktidarda olan CDU ile rakibi SPD’nin başa baş gittiğini gösteriyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti kamu destekli medya kurumu WDR Televizyonu’nda yayınlanan NRW-Trend anketinde Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst’ün başkanlığındaki CDU, oylarını ocak ayına göre üç puan artarak yüzde 31’e çıkardı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Başbakan adayı Thomas Kutschaty ile 2 puan yükselerek yüzde 30 seviyelerine geldi.

SOL PARTİ YÜZDE 4
Yeşiller yüzde 15’e gerilerken, Hür Demokratlar (FDP) da yüzde 8'e geriledi. Almanya için Alternatif Partisi (AfD) bir puan kaybederek yüzde 7’ye düşerken, Sol Parti oylarını bir puan yükseltti ve yüzde 4’e ulaştı. Ancak bu oran eyalet parlamentosuna girmek için yeterli değil.

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SEÇMENİN ÜÇTE BİRİ KARARSIZ
Infratest dimap’ın mart ayının son haftasında yaptığı ankette, “Başbakan olarak kimi görmek istersiniz?” sorusuna verilen cevaplarda Wüst, Kutschaty’nin önüne geçerken, yine de Kutschaty puanlarını geçen aya göre artırdı. Güncel olarak seçmenlerin üçte biri hâlâ kimi başbakan olarak görmek istedikleri konusunda kararsız. Her ne kadar CDU kıl payı önde olsa da ankete katılanların yarıya yakını, Kuzey Ren Vestfalya’da SPD liderliğinde bir hükümet değişikliği isterken sadece yüzde 33’ü CDU yönetiminin devam etmesini istiyor.

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#CDU SPD#Kuzey Ren Vestfalya#AVRUPADAN HABERLER

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