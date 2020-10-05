KRV’de 18 bin öğrenci 1700 öğretmen karantinada

TÜRKİYE kökenlilerin de yoğun yaşadığı KRV’de yaklaşık 2 milyon öğrencinin neredeyse yüzde biri karantina altına alındı. Eyalet eğitim bakanlığının verdiği bilgiye göre 18 bin öğrenci koronavirüs nedeniyle karantinada. Karantinada tutulan öğretmen sayısı da 1700. Kontrol altında tutulan 19 bin 700 öğrenci ve öğretmenin yaklaşık 600’ünün testinin pozitif çıktığı bildirildi.

DERSLERİN İPTALİ GÜNDEMDE

Bakanlık özellikle öğretmeler arasında vakaların artmasından edişe duyuyor. Virüs taşıyan öğretmen sayısının artması durumunda eyaletteki okullarda derslerin aksaması ve bazı okulların kapanması söz konusu olabilir. Bakanlık yaklaşan sonbahar tatili nedeniyle öğretmenleri de riskli bölgelere tatile gitmemeleri konusunda uyardı. Riskli bölgelerden dönen öğretmenlerin karantina altına alınması gerekiyor. Bu durumda da derslerin iptali gündeme gelecek.