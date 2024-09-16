KRV yeni bir güvenlik paketini onayladı

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ÖNLEM paketi, ‘güvenlik’, ‘göç’ ve ‘önleme’ olmak üzere üç ana başlıktan oluşuyor. Bu paketle birlikte güvenlik makamlarına yeni yasal yetkiler verilmesi, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın güçlendirilmesi, dijital alanda yapay zekâ kullanımı ve tüm kurumlar arasında veri paylaşımının kolaylaştırılması gibi ek adımların atılması öne plana çıkıyor. Ayrıca önlemler listesi, idare mahkemelerinde üç ek iltica dairesi kurulmasını, 5 merkezi yabancılar dairesinin yetkilerinin genişletilerek sınır dışı işlemlerine daha fazla destek verilmesini ve bir başka sınır dışı gözaltı merkezi daha kurulmasını içeriyor. Önlem tekliflerinin daha fazla birbiriyle ilişkilendirilmesi, genişletilmesi ve çevrimiçi olarak sunulması hedefleniyor. Mülteci yurtları, okullar ve ceza infaz kurumlarındaki çalışmaların da genişletilmesi ve iyileştirilmesi isteniyor.

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‘TUTARLI GÖÇ POLİTİKALARI HAYATA GEÇİRİLECEK’

Önlem paketiyle ilgili Eyalet Meclisi’ni bilgilendiren KRV Başbakanı Hendrik Wüst, şunları söyledi: “Solingen olaylarından sonra KRV’deki insanlara özgürlüğümüzü güvence altına almak için kararlı ve temkinli bir şekilde hareket edeceğimize söz vermiştik. Şimdi kabul edilen bu paketle sözlerimizi yerine getiriyoruz. Üç ana başlıkta, daha fazla güvenlik, göç politikalarında daha fazla tutarlılık ve daha iyi bir tedbir yolunda reformları hayata geçiriyoruz. Güvenlik birimlerimizi dijital alandaki terörle mücadele için güçlendiriyoruz. Göçte düzen ve insaniyeti bir araya getiriyoruz. Önlem çalışmalarında yeni yollar izliyoruz. Tüm eyalet hükümeti departmanlarının geniş çapta desteklediği bu kapsamlı reform paketi, yeni tehdit durumuna karşı güncel çözümler sunuyor.”