×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

KRV yeni bir güvenlik paketini onayladı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Ren-Vestfalya#TUTARLI GÖÇ POLİTİKALARI#Hendrik Wüst
KRV yeni bir güvenlik paketini onayladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 10:02

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyalet hükümeti, özellikle 3 kişinin öldürüldüğü son Solingen olayından sonra göç ve güvenlik konularında yoğun çalışma başlattı. Hükümet, güvenlik, göç ve tedbir konularında hazırladığı geniş kapsamlı bir önlem paketini kabul etti.

Haberin Devamı

ÖNLEM paketi, ‘güvenlik’, ‘göç’ ve ‘önleme’ olmak üzere üç ana başlıktan oluşuyor. Bu paketle birlikte güvenlik makamlarına yeni yasal yetkiler verilmesi, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın güçlendirilmesi, dijital alanda yapay zekâ kullanımı ve tüm kurumlar arasında veri paylaşımının kolaylaştırılması gibi ek adımların atılması öne plana çıkıyor. Ayrıca önlemler listesi, idare mahkemelerinde üç ek iltica dairesi kurulmasını, 5 merkezi yabancılar dairesinin yetkilerinin genişletilerek sınır dışı işlemlerine daha fazla destek verilmesini ve bir başka sınır dışı gözaltı merkezi daha kurulmasını içeriyor. Önlem tekliflerinin daha fazla birbiriyle ilişkilendirilmesi, genişletilmesi ve çevrimiçi olarak sunulması hedefleniyor. Mülteci yurtları, okullar ve ceza infaz kurumlarındaki çalışmaların da genişletilmesi ve iyileştirilmesi isteniyor.

Haberin Devamı

TUTARLI GÖÇ POLİTİKALARI HAYATA GEÇİRİLECEK’
Önlem paketiyle ilgili Eyalet Meclisi’ni bilgilendiren KRV Başbakanı Hendrik Wüst, şunları söyledi: “Solingen olaylarından sonra KRV’deki insanlara özgürlüğümüzü güvence altına almak için kararlı ve temkinli bir şekilde hareket edeceğimize söz vermiştik. Şimdi kabul edilen bu paketle sözlerimizi yerine getiriyoruz. Üç ana başlıkta, daha fazla güvenlik, göç politikalarında daha fazla tutarlılık ve daha iyi bir tedbir yolunda reformları hayata geçiriyoruz. Güvenlik birimlerimizi dijital alandaki terörle mücadele için güçlendiriyoruz. Göçte düzen ve insaniyeti bir araya getiriyoruz. Önlem çalışmalarında yeni yollar izliyoruz. Tüm eyalet hükümeti departmanlarının geniş çapta desteklediği bu kapsamlı reform paketi, yeni tehdit durumuna karşı güncel çözümler sunuyor.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Ren-Vestfalya#TUTARLI GÖÇ POLİTİKALARI#Hendrik Wüst

BAKMADAN GEÇME!