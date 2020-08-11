KRV Türk Topluluğu Başkanı Ulusoy’dan, test uygulamasına tepki

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı, 4 Ağustos’ta Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kısmen kaldırılacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla şehirleri ve bölgeleri seyahat uyarısından muaf tutuldu. Almanya’da bulunan KRV Türk Topluluğu kuruluşu (TB NRW), Covid-19 enfeksiyonlarını kontrol altına almak için uygulanan tedbirler çerçevesinde alınan bu kararları, küçük de olsa doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor. Ancak, bununla beraber iki ülke arasında mecburi PCR testi uygulanmasıyla alakalı mevcut anlaşma, büyük bir belirsizlik ve sıkıntıya sebep oluyor.

TÜRKİYE’DEN DÖNENLERE ZORLAŞTIRIYOR

8 Ağustos itibarıyla geçerli olan riskli bölgelerden dönenlere yönelik genel düzenleme, Almanya’ya dönenlerin; sınır bölgelerindeki havalimanlarında, tren istasyonlarında veya sabit tesislerde (mesela otomobil ile gelirken) ücretsiz olarak test edilmesini ya da 14 gün evde karantina altına alınmasını ön görüyor. Yürürlüğe giren genel düzenleme, özel bir yönetmelikle Türkiye’den dönenlerin durumunu, büyük rahatsızlıklara sebebiyet verecek derecede zorlaştırıyor.

PRC TESTİ 30 EURO

Bu çerçevede turistler dönüş yolculuğundan önce ücretli (havalimanlarında kişi başına yaklaşık 30 euro) PCR test belgesi almak ve bu belgenin de Türkiye’den ayrılırken test neticesinin negatif olduğunu göstermesi gerekiyor. PCR testi pozitif bir Covid-19 vakasına işaret ediyorsa dönüş yolcuları, 14 gün boyunca Türkiye’de karantina altına alınması gerekiyor. Yani bu kişilerin karantina bitmeden Türkiye’den ayrılıp Almanya’ya dönebilmeleri mümkün değil.

‘DERHAL SON VERİLMELİ’

Bu düzenlemenin Türkiye’den Almanya’ya dönen yolcular için, eşitlik ilkesinin haksız yere ihlal edilmesi manasına geldiğini vurgulayan KRV Türk Topluluğu Başkanı Serhat Ulusoy “Bu sebeple Kuzey Ren-Vestfalya Türk Topluluğu kuruluşu (TB NRW), Almanya ve Türkiye’deki yetkilileri bu düzenlemeyi bir an evvel yeniden gözden geçirmeye ve Türkiye’den Almanya’ya dönen yolculara herkesle eşit muamele etmeye davet ediyor. Türkiye’den dönen yolculara uygulanan eşitsizliğe derhal son verilmelidir” dedi.