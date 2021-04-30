KRV de Laschet’ten memnun değil

‘FORSA’ tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa Yeşiller’in yüzde 28, CDU ile ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) yüzde 22, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yüzde 13, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 12, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 11 ve Sol Parti’nin yüzde 7 oy alacağı saptandı. 2017 yılında yapılan genel seçimlerden yüzde 32.9’la ‘en güçlü kanat’ olarak çıkan ve bu yılın başlarında oy oranı yüzde 28’in üzerinde olan CDU/CSU’daki düşüşün, Laschet’in başbakan adayı gösterilmesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. 2017’deki genel seçimlere göre Yeşiller oy oranını yüzde 19.1, FDP yüzde 1.3 artırırken, SPD’nin oyları yüzde 6.5, AfD’nin yüzde 1.6 ve Sol Parti’nin de yüzde 2.2 azaldı.

Forsa tarafından yapılan son ankete göre, Armin Laschet’e güven, kendi eyaleti KRV’de de büyük ölçüde azaldı. KRV’lilerin yüzde 71’inin Eyalet Başbakanı Laschet’in çalışmalarından memnun olmadığı ve bu oranın 18-29 yaş grubunda yüzde 82’ye ulaştığı da saptandı. Öte yandan son genel seçimlerde CDU/CSU’ya oy veren seçmenlerin yüzde 37’sinden 15’inin Laschet’in başbakan adayı gösterilmesi nedeniyle muhafazakâr kanada oy vermeyi düşünmediği de belirlendi.