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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 28.08.2020 - 12:19 | Son Güncelleme:

KRV de derslerde maskeyi çıkarttı

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KRV de derslerde maskeyi çıkarttı
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Almanya’da sınıflarda maske takılmasının zorunlu olduğu tek eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) da bu kurala son verdi. Pazartesi gününden itibaren öğrenciler ders sırasında maske takmayacak, ancak okul içinde zorunluluk devam edecek.

KRV, yeni ders yılının başlamasıyla birlikte ağustos ayı sonuna kadar ders sırasında orta ve lise dereceli öğrencilerle meslek eğitimi görenlere maske takmasını zorunlu kılmıştı. İlkokul öğrencileri ise zorunluluktan muaf tutulmuşlardı.

KRV de derslerde maskeyi çıkarttı

Eyalet Başbakanı Armin Laschet, yaptığı açıklamada sınıflarda maske zorunluluğunun neden son bulduğunu şu sözlerle duyurdu: “Öğrencilerin 5-6 saat boyunca maske takmaları onlara büyük bir yük getiriyor.” Eyalette otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarında ise maske takılması zorunlu. Kurala uymayanlara 150 Euro’ya kadar para cezası kesiliyor.

KRV de derslerde maskeyi çıkarttı

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