KRV de derslerde maskeyi çıkarttı

KRV, yeni ders yılının başlamasıyla birlikte ağustos ayı sonuna kadar ders sırasında orta ve lise dereceli öğrencilerle meslek eğitimi görenlere maske takmasını zorunlu kılmıştı. İlkokul öğrencileri ise zorunluluktan muaf tutulmuşlardı.

Eyalet Başbakanı Armin Laschet, yaptığı açıklamada sınıflarda maske zorunluluğunun neden son bulduğunu şu sözlerle duyurdu: “Öğrencilerin 5-6 saat boyunca maske takmaları onlara büyük bir yük getiriyor.” Eyalette otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarında ise maske takılması zorunlu. Kurala uymayanlara 150 Euro’ya kadar para cezası kesiliyor.