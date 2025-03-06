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Krizlerin faturası 735 milyar Euro

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#Almanya#Kriz#AVRUPADAN HABERLER
Krizlerin faturası 735 milyar Euro
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 11:07

Korona salgını, Ukrayna savaşı ve jeopolitik çalkantılar derken son beş yılda yaşanan krizler, Almanya’ya neredeyse 735 milyar Euroya mal oldu.

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Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) açıkladığı araştırmaya göre, bu krizler olmasaydı Almanya’nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 735 milyar Euro daha yüksek olacaktı. Araştırmada, “Pandemi şokundan kurtulmaya çalışan Almanya’nın ekonomik aktiviteleri, üç yıldır 2019 seviyesinin üzerine çıkamıyor” denildi. Aynı zamanda, bu ekonomik kayıplar, Almanya’nın son 25 yılda yaşadığı krizlerin de üzerinde. Örneğin, 2001-2004 yapısal krizinde kayıplar GSYH’nin yüzde 3.4’üne denk gelirken, 2008/09 finansal krizinde bu oran yüzde 4.1 olmuştu.

KORONADAN BERİ KAYIPLAR YÜZDE 4.3’E ULAŞTI
Korona pandemisinin patlak vermesinden bu yana geçen 20 çeyrekte, ekonomik kayıplar GSYH’nin yüzde 4.3’üne ulaştı. IW Konjonktür şefi Michael Grömling, “Almanya, birleşmeden bu yana en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Korona ve Ukrayna savaşı, şirketlerin yatırımlarını neredeyse durma noktasına getirdi. Bu durum, üretim potansiyelimizi uzun yıllar boyunca düşürecek” dedi. Grömling, politikacıların da bu durumda payı olduğunu belirterek, “Yıllardır ülkenin ekonomik altyapısı ihmal edildi. Bu, krizlerin bizi bu kadar sert vurmasının temel nedeni bu” ifadelerini kullandı.

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ŞİRKETLER AZ YAPTIRIM YAPTI
Araştırmaya göre, son beş yılda özel tüketimdeki toplam kayıp 470 milyar Euro’yu buldu. Bu, kişi başına 5 bin 600 Euro’ya denk geliyor. Ancak asıl etki, şirketlerin daha az yatırım yapmasından kaynaklanıyor. IW raporunda, “Pandeminin en yoğun döneminde tüketim kayıpları, yatırım kayıplarından çok daha yüksekti. Ancak son yıllarda, yatırımların eksikliği daha belirgin hale geldi” değerlendirilmesinde bulunuldu. Son 20 çeyrekte brüt sabit yatırımlardaki kayıpların 265 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor.

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#Almanya#Kriz#AVRUPADAN HABERLER

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