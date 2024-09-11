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‘Krizin sorumlusu işçiler değil’

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#Volkswagen#İşçi Temsilcisi#Alaattin Sağır
‘Krizin sorumlusu işçiler değil’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 11:54

Volkswagen (VW) Hannover tesislerinde uzun yıllardan beri işçi temsilcisi olarak çalışan Alaattin Sağır, bu gelişmelerin çalışanlar için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirterek, sendika olarak mücadele edeceklerini söyledi.

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“VW’nin içinde bulunduğu sorunların sebebi işçiler değildir” diyen Sağır, otomotiv sektöründeki diğer şirketlerle kıyaslandığında eksikliklerin görüleceği söyledi ve “Diğer iş yerlerin birçoğunda raporluların oranı yüzde 4-6 civarındayken VW’de ortalama yüzde 20’lerdedir. Yetkililerce açıklanmamasına rağmen, iş yerinin bir şekilde raporlu olanların oranını düşürmeyi de hedeflediğini düşünüyorum” dedi. Ayrıca, IG Metal Başkanı Christiane Benner’in işçi çıkarılmasını önlemek amacıyla dört günlük çalışma düzenine geri dönülmesi teklifini desteklediklerini belirten Sagir, “Öncelikli hedefimiz işçi çıkarılmasını önlemek olacaktır. Bu tür uygulamalar elbette geçicidir. Geçmişte olduğu gibi, 2006 yılında tekrar beş günlük çalışma sistemine dönüldüğü gibi şimdi de böyle bir uygulamaya geçirilirse, işler düzeldiğinde tekrar geri dönüş olacaktır” diye konuştu.

 

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#Volkswagen#İşçi Temsilcisi#Alaattin Sağır

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