‘Krizden sonra da el sıkışma ortadan kalksın’

WALLRAFF, salgın sayesinde önemsenmeyen ve arka planda tutulan kimi mesleklerin de toplumda değerinin anlaşıldığını belirterek, “Yaşlı ve hasta bakımı, paket taşıyıcılar ve süpermarketteki kasiyerler toplumu bir arada tutuyorlar. Bu meslekleri icra edenlere daha yüksek ücret ödenmesi gerekir” dedi.

Devletin küçük işletmelere verdiği desteğin kendisini çok etkilediğinin de altını çizen Wallraff, “İnsan kendisine, neden yoksulluk için de bu paralar kullanılmıyor? Elbette evsizler için de bu paralar kullanılabilirdi” dedi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara uymaya çalıştığını ifade eden ünlü yazar, “77 yaşındayım. Riskli gruba dahilim. Benim için önemli olan hareket etmem. Bunun için de bisiklet turları yapıyorum. Eskiden koşuyordum. Şimdi onun yerine bisiklete biniyorum” dedi.