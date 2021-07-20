Kriz yönetiminde partilere güven sarsıldı

Haftalık Der Spiegel dergisi adına yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanların çok büyük bir bölümünün kriz yönetiminde hiçbir partiye doğru dürüst güven duymadığı saptandı. Doğal afet döneminde kriz yönetiminde güvende Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 36 ile ilk sırada yer aldı. Sosyal Demokrat Parti’ye güven yüzde 19’da, Yeşiller’e yüzde 17’de kalırken, araştırmaya katılanların sadece yüzde 6’sının Almanya için Alternatif’e, yüzde 4’ünün Hür Demokrat Parti’ye (FDP) güvendiği belirlendi. Sol Parti’ye güvenenlerin oranı ise yüzde 2’yi geçmedi.

SCHOLZ ÖNDE

Partilerin başbakan adaylarının hiçbiri kriz yönetiminde güvende yüzde 50’ye bile ulaşamadı. Krizi en iyi yönetebileceğine güvenilen başbakan adayları arasında SPD’li Olaf Scholz yüzde 41’le ilk sırada yer aldı. Almanların yüzde 26’sının CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’in, yüzde 24’ünün de Yeşiller’li Annalena Baerbock’un krizi daha iyi yöneteceği görüşünde olduğu belirlendi.