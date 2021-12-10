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Kriz çözüldü!.. Görev süresi 2025’e kadar uzatıldı

#Almanya#Volkswagen#Herbert Diess
Kriz çözüldü.. Görev süresi 2025’e kadar uzatıldı

Almanya’nın otomotiv devlerinden Volkswagen (VW) şirketinin yönetiminde yaşanan kriz aşıldı ve Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess’in görev süresi 2025 yılına kadar uzatıldı.

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2015 yılından beri VW’nin tepesinde olan Avusturyalı Diess’in, bu yılın başlarında 30 bin çalışanına çıkış verileceği açıklaması üzerine İşyeri İşçi Temsilciliği ile yaşanan sürtüşme aşıldı. Daha birkaç gün öncesine kadar görevden alınacağı yönünde iddialar olduğu halde işçi çıkarma planlarından vazgeçmesi üzerine Herbert Diess’in Ekim 2025’e kadar görevde kalması kararlaştırıldı. Denetleme Kurulu’nun yanı sıra İşyeri İşçi Temsilciliği de Diess’in görevi sürdürmesine onay verdi. Gelecek yıl itibariyle Çin’deki Volkswagen işletmesinin şefliği ise Yönetim Kurulu’na yeni giren markadan sorumlu Ralf Brandstaetter’e devredilecek.

İYİ BİR GÜN
30 bin çalışanına çıkış verilmesi planı yüzünden Diess’in görevden alınmasını talep eden Volkswagen İşyeri İşçi Temsilciliği Başkanı Daniel Cavallo, işyerlerinin korunmasıyla herkesin rahat bir nefes aldığını söyledi. “Bugün Volkswagen’deki kadınlı-erkekli çalışan herkes için çok iyi bir gün” dedi. VW Denetleme Kurulu Üyesi olan Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil da yaşanan krizin aşılmasının sevindirici olduğunu vurguladı. Weil, Başbakan Olaf Scholz başkanlığında gerçekleştirilen ilk pandemi zirvesine katıldığı için Denetleme Kurulu toplantısında yer almadı.

 

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#Almanya#Volkswagen#Herbert Diess

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