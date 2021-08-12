Kreuzberg’de Türk esnafla buluştu: ‘Sarrazin’in kalması hataydı’

SPD Berlin Eyalet Parlamentosu Meclis Grup Başkanı Raed Saleh, Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde liste başı adayı Sevim Aydın’a destek vermek için Kreuzberg’e gitti. Aydın’la birlikte esnafı ziyaret eden Saleh, partisi ve Sevim Aydın için oy istedi. Saleh, gezisine Berlin’in tanınmış et restoranlarından olan ‘Adana Grillhaus’da başladı. Burada ilk olarak Cevat Akpolat ile görüşen Raed Saleh, sorunları dinledi.

Sevim Aydın, Cevat Akpolat, Raed Saleh

Akpolat, koronavirüs salgını döneminde tüm gastronomi sektörünün zorlandığını belirtirken, yardımların geciktiğini söyledi. SPD heyeti daha sonra moda tasarım ve tekstil atölyesi sahibi Asiye Kara’yı ziyaret etti. Burada çalışmaları hakkında bilgi alan Saleh ve Aydın’ın bir sonraki durağı ise Selim Adanur’un işlettiği kuaför dükkânı oldu.

Sevim Aydın, Selim Adanur, Raed Saleh

Esnafın ortak derdi ise salgın döneminde yaşanan sıkıntılar oldu. Raed Saleh ve Sevim Aydın, daha sonra bir büfenin önünde oturan vatandaşlarla da sohbet etti. Mahalle sakinleri, Kottbusser Tor bölgesinde uyuşturucu satıcılarının büyük sorun olduğunu ifade ederken, bunun bir an önce çözülmesini istedi. Vatandaşlar, bölgede yerleşik bir karakolun açılmasını talep etti.

Asiye Kara, Raed Saleh, Selim Adanur

AÇIK GÖRÜŞLÜ VE MÜCADELECİ

Kreuzberg gezisini Hürriyet’e değerlendiren Raed Saleh, şunları söyledi: “Kreuzberg’e misafir olmaktan memnunum. Adayımız Sevim Aydın’a destek vermek için geldim. Sevim, açık görüşlü ve mücadeleci bir yapıya sahip, bu da insanları etkiliyor. Kafasına bir şey takarsa, peşinden koşuyor. Sosyal adalet için mücadele ediyor. Onun bu yapısı mahallesi ve ilçesinin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacaktır. Berlin’de SPD’nin yeniden kazanacağına inanıyorum. Sevim Aydın gibi göçmen kökenli adaylar SPD içinde çeşitliliği yansıtıyor. Türkiye kökenlilerde geçmiş dönemde SPD’yle ilgili hayal kırıklığı olduğunu biliyorum. Evet, SPD’de de her şeyi doğru yapmadı. Thilo Sarrazin’in uzun süre SPD’de üye olarak kalması hataydı. Ben uzun süre onun üyelikten çıkarılması için mücadele etim. Onun Türk ve Arap kökenli göçmenlerin partiye aidiyet duygusunu yok ettiğini söyledim. Bu insanlarda hayal kırıklığı yarattı. Ama şimdi Türkiye kökenli seçmenler de sosyal demokrasiye yeniden inanmaya başladılar.”