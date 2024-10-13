Kreuzberg’de Mehmet Güler sergisi

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TÜRKLERİN ve Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg kesimindeki Galerie Sievi’deki serginin açılış konuşmasını Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen Şen yaptı. Büyükelçi Şen, Almanya ile Türkiye arasında yıllardır köklü dostluk ilişkileri yaşandığının altını çizerken, Mehmet Güler ve onun gibi Almanya’da yaşayan Türk sanatçılar ile yazarların, şairlerin iki ülke arasında ‘sanat ve kültür köprüsü’ oluşturduklarını vurguladı. Büyükelçi Şen, 1960’lı yılların başından itibaren Almanya’ya gelen Türk işçilerin ve zamanla başka alanlarda faaliyet gösteren genç nesillerin, Türk iş insanlarının Almanya’nın bugünkü refah düzeyine ulaşmasında önemli katkılarda bulunduğunun altını çizdi.

Galerie Sievi’nin sahibi olan sanatçı Brigitte Sievi de yıllardır tanıştıkları ve değer verdikleri ressam Mehmet Güler’in eserlerini sergilemekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Uluslararası sanat dünyasının yakından tanıdığı Güler’in eserlerini, sanatseverlerin hayranlık duyarak izlediklerine başka yerlerde de tanık olduğunu söyledi. Sergide Gülerin ‘Mavinin Tadını Çıkarmak’, ‘Mavi Sevinci’, ‘Mavi Rüyalar’, ‘Doğu ve Batı’, ‘Benim Geçmişim Doğu’ ve daha başka konulardan esinlenerek yaptığı yağlı boya tablolar yer aldı.

Sergi, 15 Aralık 2024’e kadar çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 14.00-19.00, cumartesi günleri de saat 11.00-16.00 arasında sanatseverler tarafından gezilebilecek.

MEHMET GÜLER KİMDİR?

1944’te Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Söğüt köyünde doğan Güler, ilk ve orta öğreniminden sonra, 1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. Bir süre aynı bölümde asistan olarak görev yaptıktan sonra devlet bursuyla Almanya’ya geldi, 1976’da Kassel Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdikten sonra Türkiye’ye döndü. Ancak kendisine görev verilmeyince 1977 yılında Kassel’e geri gelerek serbest ressam olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Henüz 7 yaşındayken keçi kılından kendisinin yaptığı fırçayla, bitkilerden ürettiği boyalarla resim yapmaya başlayan Güler, şimdiye kadar birçok ülkede sergi açtı. “200’üncü sergiden sonra saymayı bıraktım” diyen sanatçı, 2014’te, Kassel’in ‘sanat elçisi’ ilan edildi ve ‘Altın Rozet Liyakat Nişanı’ aldı. Yıllardır yağlı boya tablolarının yanı sıra, gravür, ağaç baskı, metal ve ağaçtan heykel gibi sanat eserleri de yaratan sanatçı 75 yaşına girdiğinde 100’e yakın eseri, Kassel’de her beş yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük sanat organizasyonlarından biri olan ‘Documenta’da yer aldı. O serginin açılışını yapan Yeşiller’li Claudia Roth, Güler’le gurur duyduklarını söyledi. Mehmet Güler’in bir tablosu Federal Meclis tarafından satın alınarak parlamentoda yerini aldı. Güler, 1973 yılından bu yana Türkiye, Almanya, İtalya başta olmak üzere birçok ülkede onlarca ödül aldı.