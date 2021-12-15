Kretschmer’i tehdit eden 6 zanlı gözaltında

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Saksonya Anhalt’ın başkenti Dresden’de bugün (çarşamba) öğleden önce Başbakan Kretschmer’i ölümde tehdit ettiklerinden şüphelenilen kişilerin yaşadığı 5 konutta arama yapıldı. 140’a yakın polisin paralel olarak gerçekleştirdiği aramalarda bir silah ile birçok belgeye el konuldu. Olayla ilgili 32 ila 64 yaşları arasında biri kadın, 5’i erkek 6 zanlının gözaltına alındığı açıklandı. Zanlıların Telegram’da Kretschmer’i öldürme planları yaptığı ileri sürüldü.

Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, politikacıların ve gazetecilerin aşı karşıtları tarafından ölümle tehdit edilmelerini sert bir dille kınarken, emniyet birimlerinin zamanında hareket ederek zanlıları gözaltına almasını hukuk devletinin başarısı olarak niteledi. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de suç işleten aşı karşıtlarının yasalarda öngörülen en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.