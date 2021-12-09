Kretschmer’i öldürme planı yapmışlar!

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ALMAN İkinci Televizyonu (ZDF) aralarında ‘Querdenker’ (aykırı düşünenler) olarak bilinen aşırıların da bulunduğu korona karşıtlarının sosyal medyada bir mesajlaşma grubu oluşturduklarına ve Kretschmer’i devre dışı bırakmak için ölüm planı yaptıklarına yer verdi. Hatta aynı grupta yer alan bazı aşırıların Dresden Parkı’nda bir araya gelerek ölüm planını görüştükleri de belirtildi. Saksonya Eyalet Başbakan Yardımcısı Martin Dulig, bu yöndeki haberleri doğrularken, Kretschmer’i öldürme planlarını sert bir dille kınadı. Dulig, korona karşıtları aşırılara karşı kararlı bir mücadele verilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.