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HABERLERAvrupa Haberleri

Kretschmer’i öldürme planı yapmışlar!

#ALMAN#ZDF#Michael Kretschmer
Kretschmer’i öldürme planı yapmışlar

Almanya’daki korona karşıtlarının vaka sayısının artması üzerine katı kısıtlamaları hayata geçiren Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer’i öldürme planları yaptığı ortaya çıktı.

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ALMAN İkinci Televizyonu (ZDF) aralarında ‘Querdenker’ (aykırı düşünenler) olarak bilinen aşırıların da bulunduğu korona karşıtlarının sosyal medyada bir mesajlaşma grubu oluşturduklarına ve Kretschmer’i devre dışı bırakmak için ölüm planı yaptıklarına yer verdi. Hatta aynı grupta yer alan bazı aşırıların Dresden Parkı’nda bir araya gelerek ölüm planını görüştükleri de belirtildi. Saksonya Eyalet Başbakan Yardımcısı Martin Dulig, bu yöndeki haberleri doğrularken, Kretschmer’i öldürme planlarını sert bir dille kınadı. Dulig, korona karşıtları aşırılara karşı kararlı bir mücadele verilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kretschmer’i öldürme planı yapmışlar
SCHOLZ DA KINADI
Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, bu ve benzer tehditlerinin kendisini korkutmadığını söyledi. Koronavirüse karşı mücadeleyi karalı bir şekilde sürdüreceklerini belirtirken, yasaların çiğnenmesine de kesinlikle göz yummayacaklarını vurguladı. Öte yandan Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz da aşırıların Kretschmer’i öldürme planlarını sert bir dille kınadı. Scholz, böyle tehditlerin politik sorumluluk taşıyanları kararlarından vazgeçiremeyeceğinin de altını çizdi. Almanya’nın yeni İçişleri Bakanı Nancy Faeser de başta aşırı sağcılar olmak üzere ülke genelinde aşırılara karşı kararlı bir şekilde mücadele vereceklerini açıkladı.

 

 

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#ALMAN#ZDF#Michael Kretschmer

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