Kretschmer’e ırkçılık suçlaması

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ESKİ Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer’in yabancı öğrenci sayısındaki artış nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim seviyesinin düştüğünü söylemesi tepkiyle karşılandı. Kretschmer’in Bautzen kentindeki Schiller Lisesi’nde katıldığı bir etkinlikte sığınmacı sayısındaki artış nedeniyle okullarda eğitim seviyesinin korunması garantisi veremeyeceklerini söylemesine tepkiler yağdı. CDU’lu Eyalet Başbakanı Kretschmer’e hükümet ortakları SPD ile Yeşiller de sert tepki gösterdi. SPD’li Eğitim Politikası Uzmanı Sabine Friedel, sığınmacı ailelerin çocuklarını sınıflara yerleştirmek için sıkıntı çekildiğini belirtirken, bundan onların sorumlu tutulmasının ve suçlanmalarının anlamsız olduğunu söyledi. Saksonya’da yıllarca tek başına iktidarda bulunan CDU’nun yanlış eğitim politikası yüzünden bu sıkıntıların çekildiğini belirten Friedel, sığınmacıları suçlamanın yersiz ve anlamsız olduğunu da vurguladı. Sabine Friedel, “Parmağıyla başkalarını göstermek ve ‘dışardan gelen’ diyerek sığınmacıları hedef almak utanç vericidir” açıklamasında bulundu.

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GÜNAH KEÇİSİ ARIYOR

SPD’li Saksonya Sosyal Bakanı Petra Köpping de eyaletteki öğretmen açığına dikkat çekerken, “Ukraynalı çocuklar da, reşit olmayan sığınmacılar da, Saksonya’da 15 yıl önce alınan yanlış kararların sorumlusu değildir. CDU’la suçu başkalarına atmamayı tavsiye ederim. Suçlu arama yerine CDU kendisinin yol açtığı öğretmen açığı sorununu çözmek için çaba göstersin” dedi. SPD Saksonya Gençlik Teşkilatı da “Kretschmer, başarılı bir eğitim politikası için çözüm yolları arama yerine ‘günah keçileri’ aramaktadır. Eyalet Başbakanı’nın öğretmen açığının sorumlusu olarak sığınmacıları göstermesi utanç vericidir. Bu tür yaklaşımlar yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı körükler” açıklamasında bulundu.





YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR

Hükümet ortağı Yeşiller ile muhalefetteki Sol Parti de Kretschmer’in yaklaşımına tepki gösterdi. Yeşillerli Christin Melcher, “Bu tür açıklamalar yangına körükle gitmek anlamına gelmektedir. Okullardaki şu andaki durumdan sığınmacılar değil, Kretschmer’in yıllardır iktidarda olan partisi CDU sorumludur. Korunmaya ihtiyacı olan sığınmacıları suçlamak yersizdir” dedi. Sol Parti milletvekili Luise Neuhaus-Wartenberg de “Eyalet Başbakanı sorumluluğu başkalarına atıp, günah keçisi teorileri üretmekle meşgul” suçlamasında bulundu.