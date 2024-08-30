Kreşler çocukların geleceğini şekillendiriyor

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KARAKAYA, Almanya’da 0-6 yaş arası çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerlere ‘çocuk yuvası’ veya ‘kreş’ (Kita) denildiğini belirtti. Çocuk bakım merkezlerinin üç ana kategoriye ayrıldığını ifade eden Karakaya, ‘Kinderkrippen’ (kreş) 3 yaş altı çocuklar için, ‘Kindergarten’ (anaokulu) ise 3 ila 7 yaş arası çocuklar için olduğunu ve ‘Kinderhort’un (çocuk yurdu) okuldan sonra çocukların kaldığı yerler olduğunu söyledi. Almanya’daki birçok kreşin kiliseler, belediyeler veya dernekler tarafından işletildiğini belirten Karakaya, Nürnberg’deki özel kreşlerden birinin kendisine ait olduğunu ve devlet denetiminde bulunduğunu belirtti.

ANA DİLİ İYİ BİLEN ÇOCUKLAR DAHA BAŞARILI

Karakaya, kreşlerin çocukların gelecekteki başarıları üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ana dilini iyi bilen, sosyal beceriler kazanan ve kültürel farkındalığı gelişen çocukların gelecekte daha başarılı bireyler olduklarını vurgulayarak, kreşte çocukların kendi dillerinde sohbet etmelerine öncelik verdiklerini söyledi. Ayrıca, farklı kültürlerden gelen çocukların zorlanmalarını önlemek amacıyla genellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarını tercih ettiklerini belirtti. Karakaya, kreşin konseptini Mevlana’nın “Kim olursan ol, ne olursan ol gel” sözü üzerine kurduklarını ve her dine, dile ve kültüre açık olduklarını ifade etti.

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KREŞLER ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR

Karakaya, kreşlerin çocukların bireysel gelişimlerini destekleyen önemli eğitim kurumları olduğunu vurguladı. Kreşlerde çocuklar sosyal beceriler edinirken, Almanca dilini günlük yaşamda ve diğer çocuklarla etkileşim içinde hızla öğreniyorlar. Ayrıca, kreşler çocukları ilkokulun gerekliliklerine hazırlıyor. Karakaya, kreşe gitmenin çocuklar için önemli olduğunu, çünkü kreş öğretmenlerinin çocukların gelişimi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmada kritik bir rol oynadığını belirtti. Çocukların isteklerini ifade etmeyi, kurallara uymayı ve başkalarının fikirlerine saygı duymayı öğrendiğini de ekledi.

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VASIFLI PERSONEL BULMAKTA ZORLUK YAŞIYOR

Kreş açmanın zorluklarına da değinen Karakaya, vasıflı personel bulmanın özellikle zor olduğunu ifade etti. Kreşlerinde sadece diploma sahibi olmanın yeterli olmadığını belirten Karakaya, personelin aile yapıları ve davranış biçimlerine de dikkat ettiklerini söyledi. Çocukların kendi değerlerini bilmeleri gerektiğini vurgulayan Karakaya, “Çocuklar kendi gelişimlerinin aktif tasarımcılarıdır” dedi.

KREŞLERİN SORUMLULUĞU AİLELERDE DEVAM EDİYOR

Kreşe devam eden çocukların sorumluluğunun hâlâ ailelerde olduğunu belirten Karakaya, ailelerin kreş personeliyle sürekli iletişimde olmalarının önemini vurguladı. Çocuğu kreşten alacak kişilerin yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini hatırlatan Karakaya, güvenlik konusunun önemine dikkat çekti. Ayrıca, 14 yaşından küçük kardeşlerin çocuğu alamayacağını ve çocukları alacak kişilerin önceden belirtilmesi gerektiğini belirtti.