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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Kredi borcunu erken ödeme fırsatı

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Kredi borcunu erken ödeme fırsatı
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Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht, banka kredilerinin zamanından önce ödenmesine olanak sağlayacak yasa tasarısını tamamladı. Tasarı yasalaşırsa kredisini erken ödeyen faizi de az ödeyecek.

ADALET Bakanı Lambrecht’in üzerinde çalıştığı tasarı yasalaşırsa bankalardan alınan kredilerin zamanından önce ödenmesine olanak tanınacak, böylece kredi alanların daha fazla faiz ödemeleri de engellenecek. Tasarı, Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı karar üzerine hazırlandı. Lüksemburg’daki Adalet Divanı yaklaşık altı ay önce aldığı kararla, banka kredilerinin zamanından önce ödenebileceğinin önünü açmıştı. Adalet Divanı kararını, bir banka ile müşterisinin yaşadığı anlaşmazlık üzerine karanını vermişti.

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