Kredi borcunu erken ödeme fırsatı

ADALET Bakanı Lambrecht’in üzerinde çalıştığı tasarı yasalaşırsa bankalardan alınan kredilerin zamanından önce ödenmesine olanak tanınacak, böylece kredi alanların daha fazla faiz ödemeleri de engellenecek. Tasarı, Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı karar üzerine hazırlandı. Lüksemburg’daki Adalet Divanı yaklaşık altı ay önce aldığı kararla, banka kredilerinin zamanından önce ödenebileceğinin önünü açmıştı. Adalet Divanı kararını, bir banka ile müşterisinin yaşadığı anlaşmazlık üzerine karanını vermişti.