Kredi başvurularında patlama

15 ile 22 Nisan tarihleri arasında 17 binden fazla başvurun yapıldığı ve Talep edilen kredi miktarının ise yaklaşık 29 milyar Euro’yu bulduğu açıklandı. Devlet yatırım bankası KfW’nin verdiği kredinin başvuruları ise şirketlerin çalıştığı bankalar alıyor. Kredinin yüzde yüzüne devlet garantisi verildiğinden bankalar başvuruları mümkün olan en hızlı şekilde sonuçlandırıyor. Kredilerden alınacak faiz oranı ise yüzde 1 ile yüzde 2.12 arasında şirketin büyüklüğüne göre değişiyor. KfW Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Günther Braeunig, yıl sonuna kadar orta ölçekli şirketlere verilmek üzere 50 milyar Euro ayrıldığını söyledi.