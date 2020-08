'KRAL'sız 43 sene...

Elvis Presley 16 Ağustos 1977’de Graceland’deki evinde hayatını kaybetti. Evi, ölümünden sonra halka açıldı. Bu tarihi yapı, her yıl yaklaşık yarım milyonu bulan ziyaretçi sayısıyla Amerika’da Beyaz Saray’dan sonra en çok ziyaret edilen yer olma özelliğini taşıyor. Graceland, her yıl düzenlenen doğum günlerine, sertifikalı açık artırmalara ve hayran kulübü etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

SoundExchange’e göre Elvis, son on yılın dijital ortamda en çok dinlenen sanatçısı. Billboard listelerinde dört ayrı on yıllık zaman diliminde zirveye ulaşan Presley, 'Kral' lakabıyla tanınıyor. Beatles üyeleri 1965’te Elvis’le görüşmelerinden hayal kırıklığıyla ayrılmış olsa da birlikte doğaçlama müzik yaptılar. Diğer birçok müzisyenin yanı sıra Fab Four da Kral’ın etkisinde kaldıkları bir müzisyen olarak anıyor. KİMLERDEN İLHAM ALDI?

Peki ya Elvis kimlerden ilham aldı? Gospel şarkıcısı Sister Rosetta Tharpe’ye tapardı, country şarkıcısı Hank Show’un şarkılarını bilirdi ve Marlon Brando ve James Dean’den de ‘dahi’ olarak bahsederdi. Elvis, tiyatroculara 1960’dan beri ilham vermeye devam ediyor. "Bye Bye Birdie", Elvis’in şöhrete ulaşan yolu üzerineyken, "Jukebox Musical" 1977’de Londra’daki Astoria Tiyatrosu’nda perdelerini açtı. Joe DiPietro’nun kaleme aldığı "All Shook Up", 2005’de Broadway’de çok ses getirdi. Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis ve Carl Perkins’in 1956’da bir araya gelerek doğaçlama müzik yaptıkları efsanevi günden esinlenen bir müzikal olan "The Million Dollar Quartet" da 2013 yılının yapımlarındandı. 1978’de, Elvis’in ölümünden bir yıl sonra, Grenada onu adına basılan posta pullarıyla onurlandıran ilk ülke oldu.1988’de Almanya, 1993’te de ABD Grenada’yı izleyen ülkelerdi. İnternet ve sosyal medya döneminden önce 1.2 milyon Amerikalı pulun üstüne basılacak resmi oyladı ve çoğunluk oyunu genç Elvis’ten yana kullandı. Bu pul, 500 milyonla tüm zamanların en çok satan hatıra pulu oldu. 1989'dan 1991'e kadar Rock müzik türünde en çok sevilen müzisyenleri ödüllendiren ve film endüstrisinden ünlü isimlerin de katıldığı Uluslararası Rock Ödülleri kazananlara bir bronz Elvis heykelciği verdi. Eric Clapton ve Ozzy Osbourne bu ödülü evine götüren şanslı isimler arasında. ELVIS KOSTÜMLERİ

Brüksel'in belki de en ünlü çocuğu olan heykel "Manneken Pis" kendi Elvis kostümüne sahip. Heykele zaman zaman giydirilen özel kıyafetlere 1999’da giydiği 'Kral’ın kostümü de dahil. Aralık 2011’de üç koleksiyoncu Düsseldorf’ta bir Elvis Müzesi açtılar. Müzede bir seferde bin 500 üründen 600'ü sergilenebiliyor. Çoğunlukla Almanya’da çekilen GI Blues filmindeki parçalardan oluşan koleksiyon, genel olarak sanatçının kişisel hayatına ilişkin detayları gösteriyor.

Kasım 2013’de 16 yaşındaki David Thibault, Quebec’deki Elvis canlandırması yarışmasına katıldı ve kazandı. Bölgenin yerel televizyonu "Blue Christmas"ı seslendiren genç müzisyenin videosunu çekerek YouTube’a yükledi ve video 10 gün içerisinde 7.4 milyon kez tıklandı. Thibault 12 yaşından beri Kral’ı canlandırıyor, ancak şimdi kendi sanatçı kişiliğini geliştirmek istiyor. 2007’de BBC "Dünyanın En Büyük Elvis’i’’ isimli bir televizyon konsepti başlattı. Kazananlardan biri Pensilvanya’dan Shawn Klush oldu.

Bunun yanı sıra, Graceland kendi "Elvis’e Saygı Sanatçı Yarışması" konseptine sahip; 38 ülkede resmi Elvis hayran kulüpleri bulunuyor ve Bad Nauheim’da 2002’den beri Avrupa Elvis Festivali düzenleniyor. Kolyelerden özel baskılı yumurtalara birçok Elvis eşyası hala çok satıyor. Graceland’ı da işleten Elvis Presley Kuruluşları, özel bir şirket ve Kral’ın taşınmazlarının lisansını yönetiyor. Forbes'un "hala kazanan ölü yıldızlar listesine" göre, Elvis Presley, 2016 yılında 27 milyon dolar kazandı ve bir milyon albüm sattı. Presley ayrıca devamlı olarak Michael Jackson ve Elizabeth Taylor ile birlikte zirvede ya da zirveye yakın yerlerde yer alıyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Madame Tussauds Amsterdam balmumu müzesinde bulunan Elvis Presley balmumu heykeli her yıl binlerce ziyaretçi tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor.



Elvis hakkında söylenenler

O harika bir insandı. Onun gibileri bir daha bulamayacağız. Onu kaybedince bir anda her şeyimi kaybettim sandım.

Michael Jackson

Elvis'den önce, hiçbir şey ama hiçbir şey yoktu

John Lennon

Onun büyüklüğü hakkında hiçbir fikriniz yok, gerçekten yok! . Size neden çok yüce bir insan olduğunu anlatamam ama o öyle işte. Tarif edilemez. O sansasyonel, o heyecan verici.

Phil Spector

Ne zaman canım sıkkın olsa bir Elvis şarkısı dinler ve çok iyi hissederdim.

Paul McCartney

Elvis'i duyana kadar hiçbir şey beni bu denli etkilememişti. Eğer Elvis olmasaydı Beatles da olmazdı.

John Lennon

Hollywood'a yakışan bir şey varsa o da bir Presley filmidir.

Hal Wallis

Birçok sağlam adam geldi geçti. Taklitçiler türedi. Rakipler de yok değildi. Ancak sadece bir kral var.

Bruce Springsteen

O, benzersiz bir sanatçıydı. Taklitçilerin arasında bir orijinal.

Mick Jagger

Bu oğlanın, her şeyi vardı. Onun bakışları, hareketleri, idareciliği ve yeteneği vardı. Ve O bizim ve birçoklarının beğendiği gibi bakmadı. O'nun konuşma tarzı, oyun tarzı... O gerçekten farklıydı.

Carl Perkins

Ben, sadece onun bir hayranı değildim; ben onun kardeşiydim. O, benim iyi olduğumu söyledi; ben, onun iyi olduğunu söyledim. Bu konuda hiç tartışmamız olmadı. Elvis çalışkandı, kendini adadı, ve Tanrı da onu sevdi. En son Graceland'da birlikte iken bir incil şarkısı olan Old Blind Barnabus'ı söyledik. Onu seviyorum ve cennette onu görmeyi umarım. Onun gibi bir başkası olmayacak

James Brown

Kalbin atmayı kestiğinde içinde olanı bilmenin dünyada bir yolu yok. Tüm dünya sarsıldı. Senden geriye yeller esiyordu.

Robbie Williams