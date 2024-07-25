Kraliyet ailesinin bütçesi 45 milyon Sterlin artırılacak

Haberin Devamı

İngiltere’de yayımlanan yıllık rapora göre, bir kısmı monarşiyi finanse eden The Crown Estate adlı kuruluşun kârı, 2022-23’te 443 milyon Sterlin düzeyinden, 2023-2024’te 1.1 milyar Sterlin’e çıktı. Yüzde 148’lik bu artış, Kraliyet Ailesi’ne sağlanan bütçeye de yansıtılacak. Bu yüksek kârlar, Kral 3. Charles başkanlığındaki Kraliyet Ailesi’nin resmi görevlerini destekleyen ve vergi mükellefleri tarafından finanse edilen fonun, 86.3 milyon Sterlin’den 132 milyon Sterlin’e çıkacağı anlamına geliyor. Crown Estate, tarihi ve ticari toprak mülklerinin ulusal portföyünü içeriyor ve İngiltere Kralı’na ait. Ancak kuruluş bağımsız olarak yönetiliyor ve gelirleri hükümete veriliyor.

BUCKINGHAM SARAYI PROJESİ

Yetkililer bütçedeki bu artışın, Buckingham Sarayı yenileme projesinin son aşaması için kullanılacağını kaydetti. 10 yıllık projenin maliyetinin 369 milyon Sterlin olduğu belirtildi. Gelirlerdeki artış, projenin zamanında bitirilmesi ve belirtilen bütçede tamamlanması için kullanılacak. Sarayın bütçesinin geçen ay açıklanması bekleniyordu ancak 4 Temmuz’daki parlamento seçimleri nedeniyle açıklama ertelenmişti. Bütçe, geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konan Kral 3. Charles’ın tedavisine başlanan zaman aralığını da içeriyor. Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni de 2023’ün Mayıs ayında yapılmıştı.

Haberin Devamı

KRALİYET AİLESİNİN MAL VARLIĞI

İngiltere Kraliyet Ailesi, dünyanın en zengin aileleri arasında yer alıyor. Forbes dergisine göre Kraliyet Ailesi’nin net mal varlığı 21.3 milyar Sterlin düzeyinde. Kraliyet’in toprak mülklerini içeren Crown Estate’in net değeri ise 15.6 milyar Sterlin olarak hesaplanıyor.

KRALİYETİN MCDONALD’S ŞUBESİ VAR

Kraliyet’in mülkleri arasında altı Kraliyet konutu, Londra’nın merkezindeki Regents Street’in tamamı, Trafalgar Meydanı ve Birleşik Krallık kıyılarının yarısı da var. Hatta İngiltere Kraliyeti, Oxfordshire bölgesinde bir McDonald’s şubesinin de sahibi konumunda. İngiltere’de Kraliyet Ailesi’nin harcamaları zaman zaman eleştirilere konu oluyor. 2022’de YouGov tarafından yapılan bir ankete göre halkın yüzde 62’si ülkede monarşinin devam etmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 22’si bunun yerine seçilmiş bir devlet başkanı olması gerektiğini söyledi.