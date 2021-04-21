Kraliçe II. Elizabeth'in ilk yalnız doğum günü!

İNGİLTERE Büyükelçiliği / Birleşik Krallık Büyükelçiliği resmi sayfasında yer alan mesajda, “Bugün Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçiliği olarak 95. yaş günü dolayısıyla Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’e en içten dileklerimizi gönderiyoruz” ifadeleri yer aldı. Kraliçe II. Elizabeth, geçen cumartesi günü 73 yıllık eşi Prens Philip’i son yolculuğuna uğurlamıştı. Eşinin ölümünden sonra ilk doğum gününü kutlayacak olan Kraliçe II. Elizabeth, eşinin yasını tutmaya devam edeceği kaydedildi.

PORTRE YAYINLANMAYACAK

Her yıl halka açık yapılan coşkulu kutlamalar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yerini sönük bir kutlamaya bırakacak. Geleneksel olarak kraliçe ve diğer kraliyet ailesi üyeleri portre fotoğraflarını halkla paylaşarak doğum günlerini kutlarlardı. Ancak bu yıl bir portre yayınlanmayacağı ifade edildi.

