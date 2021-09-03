Kraliçe Elizabeth istedi Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl sonra Manchester United'a dönmesi, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i bile heyecanlandırdı. 95 yaşındaki 2. Elizabeth Portekizli yıldızdan imzalı forma isterken, bu durum tarihte ilk kez yaşandı.

80 TANE İMZALI FORMA İSTEDİ

Kraliçe Elizabeth de Ronaldo'dan kendisi ve kraliyet ailesi için 80 imzalı forma istedi. Ronaldo, 21 Nisan 1926 doğumlu 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.