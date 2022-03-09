Kraliçe Elizabeth’e son mektup Suat Sancar’dan!

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TAM 10 yıl önce bu zamanlar, Kraliçe II. Elizabeth tarafından taltif ve teşekkür mektupları ile onurlandırılan bestekâr, ses sanatçısı ve koro şefi Suat Sancar mektubun içeriğinde II. Elizabeth’in sağlık durumunu sordu ve tahta çıkışının 70. yılını (Platinyum Yılını) tebrik etti. Mektubun devamında, bu yılın aynı zamanda 2021- 22 UNESCO tarafından Dünya da Yunus Emre yılı olması münasebetiyle Yunus Emre’ye atıfta bulunulan ve Yunus’u yetiştiren hocaların hocası Pir- i Türkistan olarak anılan hoca Ahmet Yesevi üzerine yaptığı bestesini çerçeve içerisinde Kraliçe II. Elizabeth’e hediye etti. Mektupta, Allah dostu olan ve Allah aşkı ile eserlerini yazan hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre’nin hayat düsturuna da değinen sanatçı Suat Sancar; bu alimlerin hayat görüşlerinin, Majesteleri II. Elizabeth’e de güç vermesi ve manevi hissiyatına tesir etmesi dileklerini sundu. Mektubun sonunda Kraliçe II. Elizabeth’e sağlık, iyilik ve güzel günler dileyen Sancar; II. Elizabeth’in tahta çıkışlarının 70 yılını ( Platinyum yılını) bir kez daha tebrik ederek saygı, sevgi ve muhabbetlerini iletti.

Sancar’ın “Sayın Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’e” diye başlayan mektubu şöyle: “Sizi bir kez daha saygı, sevgi ve iyi dileklerimle selamlıyorum.Öncelikle umarım sağlığınız yerindedir. Tam on yıl önce; tahta çıkışlarınızın 60. yılı münasebetiyle kutladığınız Diamond Jubilee zamanından itibaren sizinle mektuplaşmamız başlamıştı. İngiltere’de yaptığım sanatsal faaliyetlerime, Uluslararası Türk Radyo ve Televizyon Kanalı (TRT Müzik) belgesel programı müzik direktörlüğü zamanında İngiliz ve Türk kültürlerine ortak katkılarıma, şahsınıza imzalı yolladığım bestelerimden oluşan iki müzik albümüme, Londra’daki koro faaliyetlerime, sizden cevaben aldığım, beğenilerinizi sunduğunuz takdir ve taltif mektuplarınızı sanat hayatımda en değerli vesikalar arasında saklamaktayım. Bu yıl ise; tahta çıkışınızın tam 70. yılı, platinyum yılınızı da en içten dileklerimle tebrik ediyor, size sağlık diliyorum. Bu yıl aynı zamanda 2021-2022 dünyada UNESCO’nun belirlediği büyük Türk şair, düşünür, filizof Yunus Emre yılı olarak kutlanmaktadır.Yunus Emre; Anadolu’ya ortaçağ döneminde gelen, birçok alimin olduğu gibi, Piri Türkistan hocaların hocası Hoca Ahmet Yesevi’ nin talebelerindendir. Her iki alim de Allah’a olan bağlılığı ile tanınır ve bu aşk ile şiirlerini yazmışlardır. Bu vesile ile; ben de, naçizane olarak sizin tahta çıkışınızın 70. yılına özel bir hediye hazırladım. Hem Yunus Emre’yi hem de onu yetiştiren hocaların hocası büyük alim Hoca Ahmet Yesevi’yi anmak ve bu alimlerin hayat düsturu ve manevi hissiyatlarının, size de ilham ve güç vermesi, maneviyatınıza tesir etmesini temenni ederek yine UNESCO’ nun 2016 Hoca Ahmet Yesevi yılına özel bestelemiş olduğum, sözü ve müziği bana ait eserimi şahsınıza yolluyorum. Bir kez daha 70. platinyum yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerim. En içten saygı, sevgi ve muhabbetlerimle.”