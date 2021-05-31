Kraliçe 2’nci Elizabeth adına basılmış paraların kataloğunu yaptı!

İSTANBUL Üniversitesi mezunu, sosyalog ve koleksiyoner Honça, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, dünyada benzeri olmadığını söylediği kitabını yakında posta yoluyla Buckingham Sarayı’na göndereceğini söyledi. Dünya genelinde en fazla banknot koleksiyonunun üzerinde 2’nci Elizabeth’in portrelerinin bulunduğu paralardan yapıldığını belirten Honça, kataloğuyla ilgili şunları söyledi: ‘BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN KAPSAMLI KATALOG’

“Bugüne kadar üzerinde Elizabeth’in portresi olan tüm paraları bu katalogda topladım. Koleksiyoner olduğum için bu alanda bir eksiklik gördüğüm için bu çalışmayı yaptım. Çalışmam, aynı zamanda kaynak ve referans bir katalog olma özelliği taşıyor. Bugüne kadar yapılmış geniş kapsamlı ilk katalogdur. Eksiksiz olmamasına özen gösterip yaklaşık üç yıl uğraş verdim.” 600 sayfa ve 1.800 görselden oluşan katalogda paranın nominal değeri, basım yılı ve o dönemde merkez bankası yetkili başkanlarının imzaları yer alıyor.





KRALİÇE 16 İNGİLİZ ULUSUN DEVLET BAŞKANI

Kraliçe Elizabeth halen aralarında Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da olduğu 16 İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülkenin devlet başkanı.

27 yaşındayken 2 Haziran 1953’te tahta çıkan 95 yaşındaki 2’nci Elizabeth’in halen devlet başkanı olduğu diğer ülkeler şunlar: Antigua ve Barbuda, Barbados, Bahamalar, Belize, Grenada, Jamaika, Papua Yeni Gine, Saint Luica, Solomon Adaları, Saint Kitts ve Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler.

Kraliçe aynı zamanda İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi olmayan, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya bağlı deniz aşırı toprakların da devlet başkanı. Bunlar arasında Cayman Adaları, Britanya Virgin Adaları, Cook Adaları, Cebelitarık, Falkland Adaları ve Turks ve Caicos Adaları da var.

BARBADOS, KRALİÇENİN UNVANINA SON VERİYOR

Karayipler ülkesi Barbados, geçen yıl Kraliçe 2’nci Elizabeth’in devlet başkanlığı unvanına son vereceğini açıklamıştı. Karar ülkenin Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan edişinin 55’inci yıldönümünün kutlanacağı kasımda yürürlüğe girecek. Barbados Başbakanı Mia Mottley, kararı duyururken, “Sömürge geçmişimizi tamamen arkamızda bırakmamızın vakti geldi. Halkımız artık Barbadoslu bir devlet başkanı istiyor” demişti.