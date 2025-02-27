Kral ve Kraliçe, hurma paketledi

Haberin Devamı

İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, Londra’daki bir restoranı ziyaretleri sırasında Ramazan hazırlıklarına denk geldi. Restoranda bir grup Müslüman kadınla tanışan Kraliyet çifti, İngiliz-Hint şef Asma Khan’ın sahibi olduğu restoranda Ramazan ayı boyunca iftar açarken tüketilmesi amacıyla hastanelere gönderilecek hurmaların paketlenmesine yardımcı oldu. Kral ve Kraliçe’nin hurma paketledikleri anlar ise Kraliyet’e ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, “İngiliz Müslüman kadınları kutluyorum. Profesyonel sporculardan sanatçılara ve kurumsal dünyadaki liderlere kadar uzanan Kral ve Kraliçe, Ramazan’a hazırlanırken bir grup olağanüstü kadınla vakit geçirdi. Ramazan, Müslümanlar için günlük hayatın normal olarak devam ettiği ancak manevi odakların yoğunlaştığı önemli bir dönemdir” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, Ramazan ayında orucun hurma ile açıldığı ifade edildi.