Kral Charles’tan Tottenham Hotspur’a ziyaret

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Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, 1882’de kuruldu ve Londra’nın en köklü takımları arasında. Takım 2019’dan bu yana, bugünkü Tottenham Hotspur Stadyumu’nda sahaya çıkıyor. Ziyaret, spor kulübünün bölgedeki topluma sosyo-ekonomik katkılarını tebrik etme amacıyla düzenlendi. Kral Charles’a ziyaretinde vakıflar, toplum temsilcileri ve yerel yönetim liderleri de eşlik etti. Kıbrıs Türk kökenli Haringey Belediye Lideri Peray Ahmet de Kral Charles ile el sıkışarak ziyaretinde ona eşlik etti.



Sosyal medya hesabından ziyareti duyuran Peray Ahmet, “Kralı hep birlikte ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi. Kral Charles’ın ziyaretinde Haringey Belediye Lideri Peray Ahmet’in yanı sıra aynı zamanda Kuzey Londra’nın Tottenham Bölge milletvekili olan Dışişleri Bakanı David Lammy, Haringey Belediye Başkanı Sue Jameson, Tottenham Hotspurs başkanı Daniel Levy, Tottenham spor kulübü yetkilileri ve toplum temsilcileri de yer aldı. Dışişleri Bakanı David Lammy, bir dönem Türkiye’nin İşçi Partili Dostları isimli Türk Lobi grubuna başkanlık yapmıştı.Tottenham Hotspur Spor Kulübü’nün stadı ve tesisleri, bölgede ciddi bir ekonomik kalkınma yaratması nedeniyle örnek gösteriliyor. Haringey, Waltham Forest ve Enfield belediyelerinin kesişiminde yer alan Tottenham stadyumundaki etkinlik ve aktiviteler, her yıl yaklaşık 2 bin yeni iş yaratılmasını sağlıyor. Haringey Belediyesi’nde Peray Ahmet (Lider), Erdal Doğan, Ajda Ovat, Makbule Güneş ve Emine İbrahim Belediye Meclis üyesi olarak görev yapıyor.