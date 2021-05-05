Jens Lehmann yanlış kişiye mesaj attı, ırkçılık skandalı ifşa oldu

Alman milli takımının eski kalecilerinden Jens Lehmann attığı bir mesajda ırkçı göndermede bulunduğu gerekçesiyle Hertha BSC kulübündeki danışmanlık görevinden uzaklaştırıldı. Lehmann, siyahi oyuncu Dennis Aogo’nun Sky televizyonundaki spor programına yorumcu olarak katılmasından sonra whatsapp üzerinden, “Dennis, sizin siyahi kotanız mı?” mesajı attı. Ancak mesaj yanlış yere gidince Dennis Aogo, mesajın ekran görüntüsünü alarak instagram hesabından paylaştı. Olayın kamuoyuna yansımasından sonra Lehmann’a tepkiler geldi. Lehmann yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. Hertha Kulüp başkanı Werner Gegenbauer, bu tür ifadelerin Hertha kulübünün değerleriyle örtüşmediğini belirtti. Lehmann uzun yıllar Premier Lig’de forma giymiş Alman Milli Takımı’nın efsaneleri arasında bir isim. Kulüp seviyesinde Schalke, Milan ve Arsenal’de görkemli günler yaşadı. Emekli olduktan sonra antrenörlük yapan Lehmann, Alman televizyonlarında yorumculuk kariyerini sürdürüyor. 51 yaşındaki Lehmann, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Hertha Berlin’in yönetim kurulu üyesi olarak Jurgen Klinsmann’ın yerini almıştı.