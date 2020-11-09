Kovid 19’u önleyecek ilk kanıt: Yüzde 90 başardık!

KORONAVİRÜSÜ yenmek için tek umut olan aşı çalışmalarında ilk önemli klinik test sonuçları geldi. Prof. Uğur Şahin’in başında olduğu Mainz kentindeki BioNTech şirketinin ve Amerikan ilaç devi Pfizer’ın birlikte geliştirdiği aşıyı gönüllü yaptıran deneklerin, aşı olmayanlara kıyasla virüse karşı yüzde 90’dan fazla korunduğu ve şimdiye kadar herhangi bir yan etki göstermediği açıklandı. Prof. Uğur Şahin, “Kovid 19’un aşıyla önlenebileceğine dair ilk kanıt bu” dedi ve önümüzdeki haftalarda Amerika’da ilaç ruhsatı veren Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) resmen başvuracaklarını söyledi. Uzmanlar koronavirüsün hızlı yayılması sonucu ruhsatın çabuk çıkacağını savunuyor. Ayrıca yüzde 90 etkili olması çok yüksek bir oran olarak değerlendiriliyor.

‘BU BİR ZAFER’

Aşı denemelerinde aldıkları ara sonucu bir ‘zafer’ olarak niteleyen Şahin şöyle dedi: “Bizim küresel 3’üncü faz klinik testlerimizden aldığımız ilk ara sonuç Kovid 19’un bir aşıyla engellenebileceğini gösteriyor. Bu, yenilik, bilim ve dünya çapında iş birliği açısından bir zafer. Biz 10 ay önce bu seyahate çıktığımızda tüm hedefimiz buydu. Özellikle hepimizin içinde bulunduğu ikinci dalganın ortasında, normal yaşama dönmek için bu çok önemli bir kilometre taşı. Biz verileri toplamaya devam edeceğiz”.

OCAK ŞUBAT AYLARINDA BAŞLANACAK

BionTech öncülüğünde geliştirilen aşı koronavirüse karşı ilk gen aşısı adayı olacak. BioNTech, ilaç devi Pfizer ile birlikte 3’üncü faz klinik araştırmalarına 27 Haziran’da başladı ve şimdiye kadar 43 bin 538 kişi test edildi. 8 Kasım’a kadar 38 bin 538 kişiye ikinci aşı testi yapıldı. BioNTech aşı ruhsatı için daha önce Avrupa’da ilaçlara onay veren EMA’ya başvurmuştu. EMA aşı onayı için yeni gelen tüm verileri değerlendiriyor. BioNTech yeteri derecede aşı üretmek için Marburg kentinde de üretime geçti. BioNTech ocak veya şubat aylarında ilk aşıya başlayacaklarını hesap ediyor.

İLK ÖNCE YAŞLILAR

Robert Koch Enstitüsü bünyesindeki Aşı Komisyonu, Etik Komisyonu ve Lopoldina bilim akademisi aşıya önce kimlerden başlanacağı konusunda bir rapor hazırladı. Buna göre aşıya önce yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar ile hastane ve huzurevleri çalışanlarından başlanacak. Aynı zamanda toplumsal düzenin korunmasında anahtar göreve sahip sağlık idaresi çalışanları, polis, itfaiye, öğretmen ve eğitmenler de aşıda önceliğe sahip olacak.