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Avrupa
Haber Giriş: 17.05.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Kovid 19’la ilgili bilmeniz gerekenler

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Kovid 19’la ilgili bilmeniz gerekenler

Hürriyet’ten üç günlük yeni yazı dizisi. Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, koronavirüsle ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu yazı dizisinde anlatıyor.

Kovid 19’la ilgili bilmeniz gerekenler* Virüs dediğimiz organizma nedir?
* Bu salgının geçmiştekilerden farkı ne?
* Virüs nasıl mutasyona uğruyor?
* Nasıl bulaşıyor ve neye sebep oluyor?
* En belirgin belirtileri neler?
* Virüse karşı nasıl savaşacağız?
* Aşılamanın korunmaya etkisi nedir?

ÇEKİLİŞE KATILIN, HEDİYE KAZANIN

AYRINTILAR YARIN HÜRRİYET’TE

Kovid 19’la ilgili bilmeniz gerekenler

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