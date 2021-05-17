Kovid 19’la ilgili bilmeniz gerekenler

* Virüs dediğimiz organizma nedir?

* Bu salgının geçmiştekilerden farkı ne?

* Virüs nasıl mutasyona uğruyor?

* Nasıl bulaşıyor ve neye sebep oluyor?

* En belirgin belirtileri neler?

* Virüse karşı nasıl savaşacağız?

* Aşılamanın korunmaya etkisi nedir?

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AYRINTILAR YARIN HÜRRİYET’TE