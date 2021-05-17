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Kovid 19’la ilgili bilmeniz gerekenler
Hürriyet’ten üç günlük yeni yazı dizisi. Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, koronavirüsle ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu yazı dizisinde anlatıyor.
* Virüs dediğimiz organizma nedir?
* Bu salgının geçmiştekilerden farkı ne?
* Virüs nasıl mutasyona uğruyor?
* Nasıl bulaşıyor ve neye sebep oluyor?
* En belirgin belirtileri neler?
* Virüse karşı nasıl savaşacağız?
* Aşılamanın korunmaya etkisi nedir?
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AYRINTILAR YARIN HÜRRİYET’TE