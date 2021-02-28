Kovid-19’dan ölenler için ortak anma töreni istedi

MAAS, Berliner Morgenpost gazetesine yaptığı açıklamada, “Korona enfeksiyonuna bağlı olarak yarım milyondan fazla AB vatandaşı hayatını kaybetti. Koronadan yaşamını kaybedenlerin Avrupa çapında ortak bir etkinlikle anılmasını isterdim” dedi. Avrupa’nın korona salgınıyla mücadelede iş birliği yaptığını, ekonomi ve aşı tedariği konusunda dayanışma gösterdiğini belirten Maas, böyle bir ortak anma töreninin AB’nin birlikteliğini göstermesi açısından önemli olacağını ifade etti. Ortak bir anma ile hayatını kaybedenlerin Avrupalıların kolektif bilincinde yer edineceğini kaydeden Maas, “Bu, gelecekte Avrupalılar olarak salgınla mücadelede ders çıkarmamız ve doğru olan mücadeleyi göstermemiz açısından önemli olur” şeklinde konuştu.

Almanya’da koronavirüsten yaşamını yitirenler için 18 Nisan’da Berlin’deki Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kilisesi’nde bir anma etkinliği düzenlenecek. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in davetiyle Konzerthaus’da da bir anma etkinliği daha gerçekleştirilecek. Buradaki etkinliğe devletin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra dini temsilciler de katılacak.