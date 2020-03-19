Kovid-19 yargıyı da yavaşlattı

SALGIN nedeniyle eyalet adalet bakanları farklı önlemler aldı. Bavyera’da sadece acil ve önemli davaların duruşmaları görülüyor, duruşmalarda her iki sandalyeden biri boş tutuluyor. Regensburg’da duruşma salonuna alınanların girişte ateşi ölçülüyor. Hessen Eyaleti’nde her iki davadan biri Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Bakanlık tüm eyaleti kapsayacak kararlar almaktan kaçındı. Duruşmaların yapılıp yapılmayacağı kararlarını hâkimlere bıraktı. Tarafların hazır bulunmasına gerek olmayan tüm duruşmalar yapılıyor. Adliye binası içinde savcılar ve hâkimler görüşmelerini telefonla yürütüyor. Hamburg’da da ceza ile tahliye ve bakım davaları görülüyor. Diğer tüm duruşmalar ileri bir tarihe ertelendi. Baden Württemberg Eyaleti’nde cezaevlerinde bulunan hükümlüler ve tutuklulara ziyaret yasağı getirildi. Bunun yerine daha fazla telefonla konuşmalarına izin veriliyor. Sadece önemli davalar görülüyor. Adliyede görevli memurların ve çalışanların evlerinde kalmaları istendi. ÖNLEMLER DOĞRU VE ÖNEMLİ

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde duruşma salonlarına izleyiciler alınmıyor. Yargılamalarda da kısıtlamalara gidildi. Hâkimler, sadece tutuklanma veya serbest bırakılmanın söz konusu olduğu davalara bakıyor. Federal Adalet Bakanlığı ise devam eden ceza davalarının kesintiye uğramadan karara bağlanmasını istiyor. Daha önce ceza davalarında iki duruşma arasındaki zaman dilimi üç haftayla sınırlandırılırken, davaların sağlıklı sürdürülebilmesi için bu süre şimdi üç ay 10 güne çıkarıldı. Federal Anayasa Mahkemesi de nisan sonuna kadar önemli davalara bakmama kararı aldı.

Alman Hâkimler Birliği Eş Başkanları Barbara Stockinger ile Joachim Lüblinghoff, yaptıkları açıklamada, virüsün yayılmasının yavaşlaması nedeniyle alınan önlemlerin yargı sistemini etkilediğine dikkati çektiler. Stockinger, “Tarafları korumak için adliye binalarında alınan önlemler doğru ve önemli. Ancak yargı ana sorumluluğunu yerine getirecekti” dedi.