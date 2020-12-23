Kovid-19 toplu taşımayı da vurdu

Alman Yolcu Taşımacılar Birliği yaptığı açıklamada tren, metro, tramvay, banliyö tren ve otobüs yolcularında bu yüzde 60 oranında kayıp yaşandığını duyurdu. Birlik Başkanı Ingo Wortman, dpa’ya yaptığı açıklamada, “Korona salgını derin iz bıraktı. Hem yolcu sayısı çok düştü hem de gelir kaybı yaşandı. İnsanlar yolculuk yapmak yerine evde kalmayı tercih etti” dedi. Yolcu taşıma şirketleri salgının yayılma hızının düşmesi durumunda giden yolcuların tekrar geri geleceğine inanıyor. Şirketlerin umudu salgının yayılma hızının yavaşlaması ve kontrol altına alınması durumunda ağustos ve eylül aylarında yolcu taşımada yeniden yüzde 80 seviyesine ulaşılacağı yönünde.