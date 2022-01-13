Kovid-19 salgınında vaka rekoru

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Zincir marketlere ürün freni: Yasak geliyorZincir marketlere ürün freni: Yasak geliyor#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası... Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 soru 10 yanıtOrtalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası...' Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 soru 10 yanıt#Novak Djokovic
Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hükümCemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm#Enes Kara
28 ilde ‘Kene’ operasyonu Vatandaşın kâbusu olmuşlardı28 ilde ‘Kene’ operasyonu! Vatandaşın kâbusu olmuşlardı#Emniyet Genel Müdürlüğü
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecekProstat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'#Kanser
Tepki çeken adım: Resmen iç savaş provasıTepki çeken adım: Resmen iç savaş provası!#ABD
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
Yemek randevusuna gitmişti... Sosyal medyada bir gecede şöhret olduYemek randevusuna gitmişti... Sosyal medyada bir gecede şöhret oldu! #Çin
Ünlü bilim insanı duyurdu: İşte pandemiden ilk çıkacak ülke...Ünlü bilim insanı duyurdu: İşte pandemiden ilk çıkacak ülke...#Koronavirüs
Sahada korku dolu anlar Rakibinin hayatını böyle kurtardı...Sahada korku dolu anlar! Rakibinin hayatını böyle kurtardı...#James Rodriguez
Avrupanın gözü önünde yaşandı... Kan donduran iddiaAvrupa'nın gözü önünde yaşandı... Kan donduran iddia#Polonya
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisiErdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisi#Ekonomi
Aşk sarhoşları nişanlandı: Bir cehennemden birlikte geçtikAşk sarhoşları nişanlandı: Bir cehennemden birlikte geçtik!" #Megan Fox
19 kent alarmda Meteorolojiden yoğun kar uyarısı geldi19 kent alarmda! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı geldi#Meteoroloji
HABERLERAvrupa Haberleri

Kovid-19 salgınında vaka rekoru

#Almanya#Günlük Vaka Sayısı#Rekor Seviye
Kovid-19 salgınında vaka rekoru

Almanya’da Kovid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle vaka sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. Robert Koch Enstitüsü (RKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 81 bin 417 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Haberin Devamı

SON veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 7 milyon 743 bin 228’e yükseldi. Son 24 saatte 316 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 115 bin 51’e ulaştı. Bir hafta içinde virüse yakalananların sayısı 355 bin 620, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise 427.7 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinde 21 bin 10 hasta bulunduğu, doluluk oranının yüzde 84.13 olduğu belirtildi. Boş yatak sayısı 4 bin 130, yoğun bakım servislerinde yatan koronavirüs hasta sayısı ise 3 bin 45 olarak açıklandı. Hastaların 1832’sinin solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi. Ülke genelinde 62 milyon 200 bin kişi koronavirüse karşı 2 doz aşı yaptırdı. Üçüncü doz yaptıranların sayısı ise 36 milyon 800 olarak açıklandı.

Haberin Devamı

Kovid-19 salgınında vaka rekoru

KARANTİNA SÜRESİ KISALABİLİR
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile eyalet hükümetleri, hem koronavirüs bulaşmış kişiler hem de temas kurdukları kişiler için karantina sürelerini kısaltma kararı almıştı. 14 gün olan karantina süresinin düşürülmesi kararının bugün Federal Meclis’te onaylanması, yarın da Federal Konsey’de kabul edilmesi bekleniyor. Cumartesi yürürlüğe girmesi beklenen yeni karantina uygulamasında hatırlatma aşısını olanlar Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle temas etseler bile karantina girmeyecek. Bunun dışındaki kişiler ise herhangi bir semptom göstermedikleri takdirde karantina süresini 10 gün veya negatif test sonucu elde etmesi halinde 7 gün ile sınırlı tutabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Günlük Vaka Sayısı#Rekor Seviye

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic