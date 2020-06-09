Kovid-19 ihracatı da vurdu

İHRACATIN düşmesinin nedenlerinin başında Kovid-19 salgınıyla kapanan sınırlar ve Avrupa iç pazarındaki daralma geliyor. Ayrıca tüm dünyada seyahat kısıtlamalarının getirilmesi ve deniz taşımacılığın durması da Almanya’nın ihracatını gerileten faktörler arasında. Mart ayında da Almanya’nın ihracatı yüzde 24 oranında bir düşüş yaşamıştı. Almanya’nın, Avrupa pazarında en çok gerilediği ülkelerin başında Fransa ve İtalya geliyor. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında listenin üst sıralarında yer alan Fransa’ya neredeyse yüzde 50 oranında daha az mal satan Almanya, İtalya’ya satışı ise yüzde 40.1 oranında azaldı. Fransa’ya ihracat yüzde 48.3 oranında kayba uğradı. Yine Kovid-19 salgının etkili olduğu ABD’ye ise ihracat miktarı yüzde 35.8 oranında düştü. Alman Ticaret ve Sanayi Odası (DIHK) yıl sonunda ihracat kaybını yüzde 15 olarak tahmin ediyor.