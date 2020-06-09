Kovid-19 ihracatı da vurdu
Almanya’da ihracat nisan ayında yüzde 31.1 oranında geriledi. Merkezi Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi’nin rakamlarına göre Almanya nisan ayında 75 milyar 700 milyon Euro’luk ürün satabildi. Almanya en son 1950 yılında bu kadar düşük ihracat rakamlarına ulaşmıştı.
İHRACATIN düşmesinin nedenlerinin başında Kovid-19 salgınıyla kapanan sınırlar ve Avrupa iç pazarındaki daralma geliyor. Ayrıca tüm dünyada seyahat kısıtlamalarının getirilmesi ve deniz taşımacılığın durması da Almanya’nın ihracatını gerileten faktörler arasında. Mart ayında da Almanya’nın ihracatı yüzde 24 oranında bir düşüş yaşamıştı. Almanya’nın, Avrupa pazarında en çok gerilediği ülkelerin başında Fransa ve İtalya geliyor. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında listenin üst sıralarında yer alan Fransa’ya neredeyse yüzde 50 oranında daha az mal satan Almanya, İtalya’ya satışı ise yüzde 40.1 oranında azaldı. Fransa’ya ihracat yüzde 48.3 oranında kayba uğradı. Yine Kovid-19 salgının etkili olduğu ABD’ye ise ihracat miktarı yüzde 35.8 oranında düştü. Alman Ticaret ve Sanayi Odası (DIHK) yıl sonunda ihracat kaybını yüzde 15 olarak tahmin ediyor.
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