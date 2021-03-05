Kovid-19 hükümete güveni sarstı

ANKETE katılanların yüzde 65’inin, hükümetin koronavirüs salgını krizini, yüzde 66’sının ise hızlı test organizasyonunu iyi yönetemediği, yüzde 73’ünün ise aşı tedarikinde çok kötü bir sınav verdiği görüşünde olduğu belirlendi. Anket sonucuna göre Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de halkın desteğini kaybetti. Son bir ayda yüzde 12 oranında puan kaybeden Bakan Spahn’a güvenenlerin oranı yüzde 39’a düştü. Bakan Altmaier de 10 puan kaybederek yüzde 33’te kaldı. Başbakan Angela Merkel ise tüm eleştirilere rağmen ‘En sevilen politikacılar’ sıralamasında ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Merkel, geçen aya göre 5 puan kaybetmesine rağmen yüzde 64’le yine zirde. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder yüzde 54’le ikinci, SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz yüzde 48’le üçüncü ve Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yüzde 44’le dördüncü sırada yer aldı.

CDU/CSU’YA DA DESTEK AZALDI

Pandemi döneminde Almanya’da hükümetin büyük kanadını oluşturan CDU/CSU’ya da destek azaldı. Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 33 oy alacağı ve bunun, pandeminin başladığı geçen yıl mart ayından beri en düşük rakam olduğu belirtildi. Kamuoyu araştırmasına göre bugün seçim olsa Yeşiller yüzde 20, SPD yüzde 16, sağ popülist Almaya için Alternatif (AfD) yüzde 11, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti ise yüzde 7 oy alacak. Bu veriler ışığında Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden sonra CDU/CSU’nun ya SPD ile büyük koalisyonu sürdürmesinin ya da Yeşiller’le ‘siyah-yeşil’ koalisyon hükümeti kurmasının kaçınılmaz olacağı belirtildi.