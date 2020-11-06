Kovid-19, hayatın hızını kesti

Peki ama bu önlemlerin geçerli olduğu bir ay boyunca nereler açık kalacak nereler kapanacak?

Evde kalanlar nasıl enerji tasarrufu sağlayacak?

Bu dönemde nasıl sağlıklı beslenebiliriz?

Gıda tüketiminde nelere dikkat etmeliyiz?

Riskli bölgelerden dönenler ne yapacak? Kimlere kaç gün karantina zorunluluğu var?

HÜRDANIŞ AYHAN CAN ARAŞTIRDI / YARIN