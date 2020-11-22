Kovid-19 hastasını öldüren doktor tutuklandı

Essen Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Essen Üniversitesi Kliniği’nde 13 ve 17 Kasım’da meydana gelen olaylarda başhekimin hastalarına kasıtlı şekilde yasa dışı ilaç enjekte ettiği ve hastaların ani ölümüne neden olduğu belirtildi. 44 yaşındaki başhekim ise yoğun bakımda tedavi gören bir hastasının acılarına son vermek için söz konusu ilacı enjekte ettiğini belirterek, bir hastayla ilgili itirafta bulundu. Essen polisinin olayla ilgili bir cinayet timi kurduğu, sanık doktorun çarşamba günü gözaltına alınıp, perşembe günü hâkim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.

Bild gazetesinin haberine göre hayatını kaybeden iki hasta da erkek. Anestezi uzmanı başhekimin şubat ayından beri Essen Üniversitesi Kliniği’nde çalıştığı ve daha önce Heidelberg Üniversitesi Kliniği’nde görev yaptığı belirtildi.