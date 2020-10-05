Kovid-19 birleşme kutlamalarını da vurdu

DAHA sonraki yıllarda iki Almanya’nın birleşmesi 3 Ekim’de Eyaletler Meclisi dönem başkanlığı yapan eyaletlerde düzenlenen dini ayin, devlet töreni ve halk şenlikleriyle kutlandı.

Bu yılki devlet töreni, Eyaletler Meclisi dönem başkanlığını üstlenen Brandenburg Eyaleti’nin başkenti Potsdam yakınlarındaki film stüdyolarının bulunduğu Babelsberg’deki Meropolis Salonu’nda düzenlendi.

Tören öncesi Postdam’daki ‘Aziz Peter ve Paul Kilisesi’nde ayin yapıldı.

Önceden 680 kişinin ayine katılması öngörüldüğü halde, koronavirüs belası yüzünden önlemlerin artırılması nedeniyle, katılımcı sayısı 130’a düşürüldü.

Devlet töreninde de öyle.

Dev Metropolis Salonu’na bin 250 davetlinin katılması planlandığı halde, KO-VID-19 yüzünden bu sayı 230’a düşürüldü.

Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Başbakan Angela Merkel, Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth, Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Voidke, Almanya’nın eski cumhurbaşkanları Horst Köhler, Christian Wulff, Joachim Gauck ve eski Başbakanı Gerhard Schröder’in de katıldığı törende, 16 eyaletten gelen ve fahri çalışmalar yapan yurttaşlar da vardı.

‘Wir miteinander’ (Biz birbirimizle) sloganıyla düzenlenen devlet töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, iki Almanya’nın birleşmesini Almanya’nın çeşitli kesimlerinden ve komşu Avrupa ülkelerinden gelen on binlerce insanla birlikte kutlamak istediklerini, ancak koronavirüs belası yüzünden bunun mümkün olmadığını söyledi.

Aslında Potsdam kent merkezi halk şenlikleri için süslenmişti.

Caddeler Alman bayrağının renkleri olan siyah, kırmızı altın renkli ‘Wir’ (Biz) yazılı pankartlarla ve parklara dikili dev harflerle donatılmıştı.

Potsdam’daki halk şenliklerine 500 binden fazla ‘demokrasi sevdalısının’ katılmasından hareket ediliyordu.

Ama Kovid-19 tüm planları alt üst etti.

Halk şenlikleri iptal edildi.

Başkent Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı’na açılan 17 Haziran Caddesi üzerinde her yıl 3 Ekim’de düzenlenen halk şenlikleri de bu yıl yapılamadı.

Almanya’nın diğer kentlerinde de öyle.

Yani koronavirüs belası birleşme kutlamalarını da vurdu bu yıl.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, pandemi yüzünden geniş kapsamlı halk şenliği suya düşse de, “Birleşme günü önemli bir sevinç duyma, hatırlama ve cesaretlendirme anıdır” dedi.

Ve iki Almanya’nın birleşmesinden bu yana çok önemli bir yol katedildiğinin altını çizerken, “Bu ne büyük bir şanstır! Bu ne büyük bir başarıdır! Haklı olarak bununla bugün gurur duyuyoruz” dedi.

Ve hiçbir pandeminin bunu engelleyemeyeceğini de vurguladı.

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Evet...

Pandemi, Almanların gurur duymasını engelleyemezdi, ama birleşmenin 30’uncu yılının coşkuyla kutlanmasını engelledi.

Potsdam kent merkezinde halk tam bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bu tabloyu görünce iki Almanya’nın birleşmesinin 25’inci yıldönümünü anımsadım.

25’inci yıl merkezi ‘devlet töreni’, Eyaletler Meclisi dönem başkanlığını üstlenen Hessen Eyaleti’nin Frankfurt kentinde düzenlenmişti.

Yani ‘bankalar kenti’, daha doğrusu ‘para kenti’ olarak bilinen Frankfurt’ta.

Frankfurt, yalnız ‘para kenti’ değil, aynı zamanda ‘Alman demokrasisinin beşiği’ olarak bilinen ‘Paulskirche’nin (Paul Kilisesi) bulunduğu kenttir.

Çünkü Almanya’da demokratik parlamenter sistemin temelleri 1848-1849 yıllarında bu kilisede atılmıştır.

Dönemin Alman Parlamentosu’nun ilk oturumu bu kilisede yapılmıştır.

İlk Alman Anayasası bu kilisede karara bağlanmıştır.

İşte dini ayin bu kilisede yapılmıştı.

Devlet töreni de kent merkezindeki ‘Alte Oper’ (Eski Opera) binasının dev salonunda.

Törene Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, Başbakan Angela Merkel, Eyaletler Meclisi Dönem Başkanı ve Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskuhle katılmıştı.

Konuklar arasında iki Almanya’nın birleşmesinin yolunu açan, yani ‘kansız devrimi’ gerçekleştiren eski Doğu Almanya’daki insan hakları savunucuları da vardı.

Frankfurt’ta o gün düzenlenen halk şenliklerine 1.5 milyondan fazla yerli-yabancı ve göçmen katılmış, iki Almanya’nın birleşmesinin 25’inci yıldönümünü hep birlikte çoşkuyla kutlamışlardı.

İşte Potsdam’da birleşmenin 30’uncu yılında Kovid-19 yüzünden bu coşkundan eser yoktu.